تشكيل إنتر المتوقع ضد ميلان في قمة الدوري الإيطالي

ديربي ميلانو، يحتضن ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا" ديربي الغضب بين إنتر وميلان، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويخوض المدرب كريستيان كييفو أول ديربي له مع النيرازوري بعد تعيينه في الصيف الماضي خلفًا لسيموني إنزاجي، بينما يعود ماسيمليانو أليجري لمواجهة الانتر في ديربيه الأول منذ 11 عامًا، عندما كان يقود الروسونيري في فترته الأولى، قبل أن يعود خلفًا لسيرجيو كونسيساو.

تشكيل إنتر المتوقع ضد ميلان في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أكانجي، بيسيك، باستوني.

خط الوسط: أوجوستو، باريلا، تشالهان أوجلو، سوسيتش، دي ماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

ويغيب عن إنتر في ديربي الغضب الثلاثي دينزيل دومفيريس الظهير الأيمن الهولندي، بالإضافة للأرميني هينريك مخيتاريان، وماتيو دارميان المدافع والظهير الإيطالي للإصابة.

موعد مباراة الإنتر وميلان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الإنتر أمام ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

موقف الإنتر وميلان في الدوري الإيطالي

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي. في المقابل، يأتي ميلان في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

