ترتيب الدوري المصري، واصل سيراميكا كليوباترا تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بعد فوزه أمام فاركو في افتتاح الجولة الرابعة عشرة.

وتستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة بثلاث مواجهات بين الاتحاد السكندري ضد الجونة، كهرباء الإسماعيلية ضد زد، بتروجت ضد حرس الحدود.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأحد

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- إنبي 19 نقطة

8- البنك الأهلي 17 نقطة

9- زد 17 نقطة

10- مودرن سبورت 17 نقطة

11- غزل المحلة 16 نقطة

12- سموحة 16 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الجيش 11 نقطة

18- المقاولون العرب 10 نقاط

19- الاسماعيلي 10 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أجرت تعديلات على الدوري الممتاز في الجولة 14 بسبب ارتباطات الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري المصري بعد التعديل على النحو التالي:

فاركو 0-2 سيراميكا كليوباترا (انتهت)

مودرن سبورت 0-0 البنك الأهلي (انتهت)

طلائع الجيش 1-1 إنبي (انتهت)

الأحد 23 نوفمبر 2025

الاتحاد السكندري ضد الجونة – 5:00 مساءً.

كهرباء الإسماعيلية ضد زد – 8:00 مساءً.

بتروجت ضد حرس الحدود – 8:00 مساءً.

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

بيراميدز ضد المقاولون العرب – 5:00 مساءً.

الأربعاء 11 فبراير 2026

الأهلي ضد الإسماعيلي.. وقررت الرابطة نقل المباراة إلى استاد برج العرب يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً، بدلًا من يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الساعة 8 مساءً.

الخميس 12 فبراير 2026

الزمالك ضد سموحة.. وقررت الرابطة اقامة المباراة على استاد القاهرة يوم الخميس 12 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً، بدلًا من الأربعاء 26 نوفمبر.

المصري ضد وادي دجلة.. وقررت الرابطة إقامة المباراة على استاد السويس الجديد يوم الخميس 12 فبراير الساعة 8 مساءً، بدلًا من الأربعاء 26 نوفمبر.

