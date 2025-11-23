القنوات الناقلة وموعد مباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

ديربي ميلانو، يستضيف ملعب سان سيرو" جوزيبي مياتزا" ديربي الغضب بين إنتر وميلان، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة الإنتر وميلان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الإنتر أمام ميلان في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة إنتر ضد ميلان

تنقل مباراة ديربي الغضب بين إنتر وميلان على منصتي “ستارز بلاي” و”شاشا”، حيث تمتلك المنصتان حقوق بث الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويخوض المدرب كريستيان كييفو أول ديربي له مع النيرازوري بعد تعيينه في الصيف الماضي خلفًا لسيموني إنزاجي، بينما يعود ماسيمليانو أليجري لمواجهة الانتر في ديربيه الأول منذ 11 عامًا، عندما كان يقود الروسونيري في فترته الأولى، قبل أن يعود خلفًا لسيرجيو كونسيساو.

موقف الإنتر وميلان في الدوري الإيطالي

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي. في المقابل، يأتي ميلان في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

