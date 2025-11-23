الأحد 23 نوفمبر 2025
محافظات

محمد كامل، ابن الشرقية الذي زلزل بصوته قلوب لجنة التحكيم والمصريين في دولة التلاوة (صور)

محمد كامل ابن الشرقية،
محمد كامل ابن الشرقية،
شهد برنامج دولة التلاوة تفاعلًا واسعًا من أهالي قرية جزيرة أبو عمران التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، حيث حرصوا على متابعة ظهور ابن قريتهم، الشيخ محمد محمد كامل، أحد أبرز قرّاء القرآن الكريم المشاركين في البرنامج، في مشهد اتسم بالفخر والاعتزاز.

دولة التلاوة، لجنة التحكيم تعلن درجات المتسابقين بالحلقة الرابعة (فيديو)

تجمّع أبناء القرية أمام الشاشات

وتجمّع أبناء القرية أمام الشاشات لمتابعة حلقة القارئ محمد محمد كامل، الذي قدّم تلاوة متميزة حازت على إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، وسط دعواتهم له بالتوفيق ومزيد من التألق، مؤكدين أنه يمثل وجهًا مشرفًا لأبناء الشرقية وللقرى المصرية التي تزخر بالمواهب القرآنية.

 

تلاوة خاشعة ومشاعر فخر.. أهالي أبو عمران يتابعون ابن قريتهم في البرنامج
تلاوة خاشعة ومشاعر فخر.. أهالي أبو عمران يتابعون ابن قريتهم في البرنامج،فيتو

خُلق رفيع وصوت ندّي وتلاوة خاشعة

ويحظى الشيخ محمد كامل بمكانة خاصة لدى أهالي قريته، لما يتمتع به من خُلق رفيع وصوت ندّي وتلاوة خاشعة، جعلته محط تقدير ومتابعة من محبيه داخل المحافظة وخارجها.

تلاوة خاشعة ومشاعر فخر.. أهالي أبو عمران يتابعون ابن قريتهم في البرنامج
تلاوة خاشعة ومشاعر فخر.. أهالي أبو عمران يتابعون ابن قريتهم في البرنامج،فيتو

دولة التلاوة، لجنة التحكيم تعلن درجات المتسابقين بالحلقة الرابعة

دولة التلاوة، أعلنت لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة درجات المتسابقين خلال الحلقة الرابعة، حيث تصدر الأداء المتميز كل من: 

عطية الله رمضان – 265

عمرو ناصر أحمد علي – 263

محمد محمد كامل – 263

مهنا ربيع عبد المنعم – 261

علي محمد مصطفى – 259

أحمد جمال عبد الوهاب – 258

مصطفى كمال أحمد – 229

استبعاد متسابقين من برنامج دولة التلاوة وترك المجال للتألق

بعد مراجعة الدرجات بدقة، استقرت لجنة تحكيم دولة التلاوة على استبعاد مصطفى كمال أحمد (229) وأبو بكر سيد محمد (257) من المنافسة في المرحلة التالية، بينما واصل بقية المتسابقين رحلتهم نحو التحدي الأكبر في البرنامج.

<span style=
القارئ محمد محمد كامل 

وشهدت الحلقة لحظات من التوتر والإثارة أثناء إعلان الدرجات، حيث كان المتسابقون والجمهور على حد سواء في حالة ترقب لما ستسفر عنه لحظة التقييم النهائي.

