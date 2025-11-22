دولة التلاوة، لجنة التحكيم عن المتسابق عطية الله: هدية الرحمن للبرنامج (فيديو)

18 حجم الخط

وصف أعضاء لجنة التحكيم أداء المتسابق عطية الله رمضان بأنه عطية من ربنا لبرنامج دولة التلاوة، مشيرين إلى أن تلاوته مشبعة بالإحساس والروحانية، وتمتاز بالخشوع والتقنيات الصوتية الدقيقة.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تمنح عطية الله مكانه بين الكبار

واتفقت لجنة تحكيم دولة التلاوة على تلاوة المتسابق عطية الله، مؤكدة:"قراءتك مشبعة، ولك مكان بيننا."

هذا التأكيد يوضح مدى تقدير البرنامج لأداء عطية الله، واعتباره من المواهب المتميزة التي تحمل رسالة القرآن بروحانية وإحساس لا يُنسى.

منصة دولة التلاوة لاكتشاف أعذب الأصوات

يواصل برنامج دولة التلاوة رحلته في اكتشاف أصوات قرّاء مصرية شابة، تجمع بين الإتقان الصوتي والتأثير الروحي، مع منح كل متسابق فرصة ليكون جزءًا من تاريخ التلاوة المصرية العريقة.

برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها

يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.



ويُعرض البرنامج أسبوعيًّا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً.

إقبال غير مسبوق على مسابقة دولة التلاوة.. 14 ألف متسابق



وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.



وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة



يضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز غير مسبوقة.. 3.5 مليون جنيه وتكريم للفائزين



ويقدّم البرنامج جوائز ضخمة تبلغ قيمتها 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل من فرع الترتيل وفرع التجويد على مليون جنيه.

