مفاجأة ينتظرها صلاح، أول المرشحين لخلافة سلوت في ليفربول بعد الخسارة السادسة بالبريميرليج

فجرت الهزيمة السادسة لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من أصل 12 جولة فقط ثورة غضب جماهيرية ومطالب واسعة بإقالة المدرب الهولندي سلوت من منصبه.

ووفقا لتقارير صحفية يدور جدل واسع حول مستقبل المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بعد الهزيمة المريرة التي تلقاها الريدز على يد نوتنجهام فورست بنتيجة 0-3 مساء السبت.

وبدأت الأحاديث في وسائل الإعلام البريطانية حول المرشحين لخلافة سلوت مع احتمالية صدور قرار بإقالة المدرب الهولندي من منصبه بعد أن تولى المهمة في يوليو 2024 خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

الاسم الأبرز والذي يتصدر قائمة الترشيحات لخلافة أرني سلوت هو يورجن كلوب المدرب السابق للريدز من أجل العودة مجددًا لقيادة دفة الأمور في قلعة "آنفيلد".

وكشف تقرير نشره sportbible عن دخول كلوب بقوة دائرة الترشيحات لقيادة ليفربول خاصة في ظل درايته بكافة الأمور داخل النادي بعد أن تولى المهمة لمدة 9 أعوام من قبل.



ومنذ رحيله عن ليفربول، يتولى كلوب دورًا إداريًا لاكتشاف المواهب في إحدى الشركات العالمية التي تتولى رعاية عدة أندية أوروبية مثل سالزبورج النمساوي.

وخلال مقابلة تليفزيونية خلال الشهر الماضي، لم يستبعد كلوب العودة إلى ليفربول.

وقال كلوب: "لقد قلت إنني لن أدرب فريقًا مختلفًا في إنجلترا، وهذا يعني أنه إذا عدت، فسيكون ليفربول".



