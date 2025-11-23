السيطرة على حريق مصبغة المنطقة C1 الصناعية في الشرقية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية نشوب حريق داخل إحدى المصابغ بالمنطقة الصناعية C1 بمدينة العاشر من رمضان، ما أدى إلى تصاعد كثيف لألسنة اللهب وأعمدة الدخان، وأثار حالة من القلق بين العاملين وأصحاب المنشآت المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء وخزانات المياه

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه إلى موقع البلاغ، وتمكنت من محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المصانع والمنشآت المجاورة، وجرى حاليا عمليات التبريد لعدم تجدد النيران.

كما تم الدفع بفرق الإسعاف وقوات الشرطة لتأمين الموقع والتعامل مع أي طوارئ محتملة.

عدم وقوع خسائر بشرية

وأكدت الجهات المعنية عدم وقوع خسائر بشرية، فيما بدأ فتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية.

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها سكان الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي إلى نشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

