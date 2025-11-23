مدرب بيراميدز: مقارنة إيفرتون بإبراهيم عادل ظالمة

الأحد 23 نوفمبر 2025
أشاد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز بالبرازيلي إيفرتون داسيلفا، مؤكداً أنه لاعب مهم للغاية وإضافة للفريق عقب الفوز على ريفرز يونايتد بثلاثية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات مدرب بيراميدز

وعن مقارنة إيفرتون بلاعب الفريق السابق إبراهيم عادل قال مدرب بيراميدز خلال المؤتمر الصحفي إنه يحتاج فقط للتأقلم خاصة وأنه قادم من ثقافة وكرة وبلد مختلفة وطرق لعب أخرى ويحتاج للوقت، ومقارنته بإبراهيم عادل ظالمة بعض الشيء لأن إبراهيم عادل استمر في بيراميدز لأكثر من ٧ سنوات ويعلم كل شيء عن الفريق والكرة في مصر، وهو بالفعل لاعب عظيم ولكن مع الوقت سيظهر إيفرتون بصورة مختلفة وبأداء أفضل بكثير.

مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

بيراميدز وريفرز يونايتد، حقق فريق بيراميدز فوزاً غالياً على ضيفه فريق ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

أهداف مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد 

سجل ثلاثية بيراميدز في شباك ريفرز يونايتد اللاعب الشاب أحمد عاطف "قطة" في الدقائق 52، 57 و72. 

الجريدة الرسمية