دولة التلاوة، لجنة التحكيم تعلن درجات المتسابقين بالحلقة الرابعة (فيديو)

دولة التلاوة، أعلنت لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة درجات المتسابقين خلال الحلقة الرابعة، حيث تصدر الأداء المتميز كل من:

عطية الله رمضان – 265

عمرو ناصر أحمد علي – 263

محمد محمد كامل – 263

مهنا ربيع عبد المنعم – 261

علي محمد مصطفى – 259

أحمد جمال عبد الوهاب – 258

مصطفى كمال أحمد – 229

استبعاد متسابقين من برنامج دولة التلاوة وترك المجال للتألق

بعد مراجعة الدرجات بدقة، استقرت لجنة تحكيم دولة التلاوة على استبعاد مصطفى كمال أحمد (229) وأبو بكر سيد محمد (257) من المنافسة في المرحلة التالية، بينما واصل بقية المتسابقين رحلتهم نحو التحدي الأكبر في البرنامج.

وشهدت الحلقة لحظات من التوتر والإثارة أثناء إعلان الدرجات، حيث كان المتسابقون والجمهور على حد سواء في حالة ترقب لما ستسفر عنه لحظة التقييم النهائي.

منصة لاكتشاف أعذب الأصوات

يواصل برنامج دولة التلاوة مهمته في اكتشاف أفضل الأصوات المصرية الشابة في تلاوة القرآن الكريم، مع التركيز على جودة الأداء، خشوع الصوت، وإحساس المتسابقين بالمعاني.

برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها



يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.



ويُعرض البرنامج أسبوعيًّا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً.

إقبال غير مسبوق على مسابقة دولة التلاوة.. 14 ألف متسابق



وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.



وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة

ويضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز غير مسبوقة.. 3.5 مليون جنيه وتكريم للفائزين



ويقدّم البرنامج جوائز ضخمة تبلغ قيمتها 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل من فرع الترتيل وفرع التجويد على مليون جنيه.

