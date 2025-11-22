ضبط 15 طن أعشاب فاسدة وتحرير 17 محضرًا في حملة تموينية بالشرقية

السبت 22 نوفمبر 2025
شهدت محافظةالشرقية تكثيفًا ملحوظًا في الحملات الرقابية والتموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الإقليم، وتحت إشراف وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

تموين الشرقية يضبط 10 أطنان دقيق فاخر مجهول المصدر

ضبط الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز بدائرة الإدارة

قادت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس حسين الربع، حملة موسعة لضبط الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز بدائرة الإدارة، لضمان جودة السلع وحماية المستهلكين وتطبيق القانون على المخالفين.

الشرقية تشن حملة تموينية موسعة:ضبط سلع فاسدة ومخابز مخالفة وخدمات بلا ترخيص،فيتو
الشرقية تشن حملة تموينية موسعة:ضبط سلع فاسدة ومخابز مخالفة وخدمات بلا ترخيص،فيتو

ضبط 15 طن أعشاب منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن

أسفرت الحملة عن ضبط 15 طنًا من الأعشاب منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن، قبل تداولها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤول عن المخزن.

الغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلك

كما حررت الحملة 7 محاضر مخالفات للأنشطة التجارية، شملت محلات دواجن وطيور تعمل بدون ترخيص، محال أسماك، وسوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار، في إطار مواجهة ممارسات الغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلك.

الشرقية تشن حملة تموينية موسعة: ضبط سلع فاسدة ومخابز مخالفة وخدمات بلا ترخيص،فيتو
الشرقية تشن حملة تموينية موسعة: ضبط سلع فاسدة ومخابز مخالفة وخدمات بلا ترخيص،فيتو

عدم الإعلان عن بيانات المخبز

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 10 محاضر إثبات حالة تضمنت مخالفات متنوعة، أبرزها إنتاج خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن، عدم الإعلان عن بيانات المخبز، وعدم منح المواطنين بون صرف الخبز.

فحص عدد من شكاوى المواطنين الواردة للإدارة

كما فحصت الحملة عدد من شكاوى المواطنين الواردة للإدارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

<span style=
الشرقية تشن حملة تموينية موسعة: ضبط سلع فاسدة ومخابز مخالفة وخدمات بلا ترخيص،فيتو

وأكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية لضبط المخالفين، وحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على استقرار المنظومة التموينية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

