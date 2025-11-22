السبت 22 نوفمبر 2025
ضبط تاجر يبيع شايًّا مقلدًا ومكرونة تموينية محظور تداولُها في الأسواق

حملات تموينية بالشرقية،فيتو
شهدت محافظة الشرقية حملة رقابية مكبرة استهدفت مواجهة الغش التجاري وضبط السلع غير المطابقة للمواصفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتحت إشراف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

تموين الشرقية يضبط 10 أطنان دقيق فاخر مجهول المصدر

شاي مقلد ومصنّع تحت بير السلم

قاد الحملة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية، عقب ورود بلاغ يُفيد بقيام أحد التجار بعرض شاي مقلد ومصنّع تحت “بير السلم”، بما يمثل خطورة على صحة المواطنين ويخل بالمعايير الرقابية وجودة السلع المتداولة بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط:292 باكو شاي وزن 250 جرام، و39 باكو وزن 100 جرام، بإجمالي يقارب 76 كيلو جرامًا من المنتجات المقلدة.

227 كيس مكرونة تموينية وزن 350 جرامًا للكيس، بإجمالي حوالي 80 كيلو جرامًا، مخصصة للصرف عبر البطاقات التموينية ومحظور تداولها في الأسواق الحرة.

 

التحفظ على المضبوطات

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ عرض المخالف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع

وأكد وكيل وزارة التموين بالشرقية، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع، للتصدي لمحاولات الغش والتلاعب في السلع التموينية والأساسية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو تمس حقوقهم التموينية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك والحفاظ على مقدرات الوطن، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بجودة وآمان.

