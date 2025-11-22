السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملات أمنية مكثفة على الأسواق لمنع التلاعب بأسعار الخبز

حملات مكثفة على الأسواق
حملات مكثفة على الأسواق لمنع التلاعب
 تواصل وزارة الداخلية حملاتها الهادفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار مواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار بما يحقق أرباحًا غير مشروعة.

 

ضبط مخالفات المخابز خلال 24 ساعة

 واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، شملت ضبط مايزيد عن 5 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم تم حجبهم عن التداول لتحقيق مكاسب غير قانونية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع استمرار الحملات التموينية المكثفة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بأسعار السلع الأساسية. 

الجريدة الرسمية