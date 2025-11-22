انتخابات النواب، إقبال متواصل للمصريين بالخارج في اليوم الثاني داخل 4 دول

18 حجم الخط

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المر حلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث واصلت سفارات وقنصليات مصر في دول كازاخستان، وباكستان، وأوزبكستان، وأفغانستان صباح اليوم السبت، فتح أبواب لجان الاقتراع أمام المواطنين المصريين المقيمين في تلك الدول للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

انتخابات النواب 1



استعدادات تنظيمية مكثفة من السلك الدبلوماسي

وشهدت المقار الانتخابية في تلك الدول انتظامًا كاملًا في سير العملية الانتخابية منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري، لتسهيل عملية التصويت وضمان مشاركة أبناء الجاليات المصرية بكل سهولة ويسر.

وتتواصل عملية التصويت تباعًا في باقي السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، وفق فروق التوقيت بين الدول، حيث يختتم اليوم الثاني للتصويت بالخارج تباعًا حتى إغلاق آخر اللجان في ولايتي كاليفورنيا ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم السبت.

نيوزيلاندا أولى المقار الانتخابية التي بدأت التصويت

وكانت السفارة المصرية في نيوزيلاندا أولى المقار الانتخابية التي بدأت التصويت في المرحلة الثانية يوم أمس الجمعة، نظرًا لفارق التوقيت الذي يصل إلى 11 ساعة، بينما تُعد لجان كاليفورنيا آخر اللجان التي تُغلق أبوابها.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات في الخارج على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة، فيما يبدأ تصويت الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية في 2 ديسمبر المقبل. وفي حال إجراء جولة الإعادة، يصوّت المصريون بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتُعلن نتيجة الإعادة في 25 ديسمبر.

انتخابات النواب 2

لجان مشكلة من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الإشراف الكامل على عمليات الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات

وتتولى لجان مشكلة من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الإشراف الكامل على عمليات الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، ويعاونهم عدد من العاملين بوزارة الخارجية، وذلك وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي حددت ضوابط العملية الانتخابية وإجراءاتها الزمنية.

ويُجرى التصويت بالخارج يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة. وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الوقت، يُسمح لهم بالتصويت حتى الإدلاء بأصواتهم بالكامل.

