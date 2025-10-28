الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة تموينية تضبط مواد خطرة بمخزن في الشرقية (صور)

حملات تموينية بالشرقية،
حملات تموينية بالشرقية، فيتو

شهدت محافظة الشرقية حملة تموينية موسعة نفذتها إدارة تموين بلبيس، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السولار المخلوط ومواد خام مجهولة المصدر داخل مخزن تابع لإحدى شركات صناعة المبيدات الزراعية ببندر بلبيس، في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

تموين الشرقية يضبط 760 مخالفة تموينية خلال أسبوع

ضبط 4 أطنان سوداني مقشر ملون بمادة تدخل في صناعة سم الفئران

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، حيث ترأس المهندس حسين الربع مدير الإدارة الحملة التموينية التي تمكنت من ضبط 10 آلاف لتر سولار مخلوط بمادة خام تدخل في تصنيع الزيوت المعدنية، و4 أطنان سوداني مقشر ملون بمادة تدخل في صناعة سم الفئران، إضافة إلى 2 طن مادة خام “بوتاسي” مجهولة المصدر وبدون بيانات، داخل المخزن المشار إليه بناحية أرض العكفان ببندر بلبيس.

 

التحفظ على المضبوطات 

تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

<span style=
ضبط 4 أطنان سوداني مقشر ملون بمادة تدخل في صناعة سم الفئران، فيتو

كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من محال البقالة ببندر بلبيس لعدم إعلانها عن الأسعار المقررة.

<span style=
ضبط 4 أطنان سوداني مقشر ملون بمادة تدخل في صناعة سم الفئران،فيتو

تكثيف الحملات التموينية على مختلف الأنشطة التجارية 

وأكد المهندس السيد حرز الله استمرار تكثيف الحملات التموينية على مختلف الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، لضبط الأسواق وصون حقوق المواطنين.

