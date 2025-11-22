إنقاذ حياة مريض بعد جراحة معقدة لإزالة سدة بالشريان السباتي بمستشفى السنبلاوين

18 حجم الخط

أعلنت صحة الدقهلية إنقاذ مريض يعاني من جلطة بالمخ بعد جراحة دقيقة لاستئصال سدة بالشريان السباتي في مستشفى السنبلاوين العام.

إنقاذ مريض يعاني من جلطة بالمخ

وذلك في إطار تعليمات الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالارتقاء بمستوى الجراحات التخصصية الخطرة داخل المستشفيات العامة، واستمرارًا لجهود تطوير خدمات جراحة الأوعية الدموية بالمحافظة؛ نجح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام في إنقاذ مريض كان يعاني من سكتة دماغية إثر جلطة حادة بشرايين المخ.

وأوضح الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن المريض تم حجزه فور وصوله إلى المستشفى بعد ظهور أعراض جلطة بالمخ، حيث كشفت الفحوصات العاجلة، ومنها إجراء دوبلر على شرايين الرقبة، عن وجود سدة شريانية (Carotid Plaques) مع انسداد بنسبة 70% في الشريان السباتي المغذي للمخ على الجانب الأيمن. وأضاف أن الحالة كانت تحتاج لتدخل جراحي سريع لإنقاذ حياة المريض وتقليل احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، أنه خلال أقل من 24 ساعة تم تجهيز المريض للعمليات، مع اتخاذ قرار بإجراء الجراحة تحت تخدير موضعي نظرًا لخطورة التخدير الكلي على حالته الصحية. وتمت الجراحة بنجاح من خلال استكشاف الشريان السباتي وإزالة السدة الشريانية المسببة للجلطة الدماغية، في عملية لم تتجاوز ساعة واحدة فقط، وهو وقت قياسي لهذا النوع من التدخلات الدقيقة.

وضم الفريق الطبي كلًا من الدكتور أحمد خالد – استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور محمد أكرم – أخصائي جراحة الأوعية الدموية، الدكتور عادل موافي – استشاري التخدير، مس الطاهرة عوض – تمريض العمليات

وتم نقل المريض إلى وحدة المخ والأعصاب لاستكمال المتابعة الطبية وتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة.

وفي ختام البيان، وجّه الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر للفريق الطبي والتمريضي بمستشفى السنبلاوين العام، ولإدارة المستشفى برئاسة الدكتور أحمد، مشيدًا بجهودهم في تحقيق إنجاز جديد يضاف لتطوير الخدمة الطبية داخل المحافظة.

