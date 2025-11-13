ضبط 8 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية شنت حملة تفتيشية مكبرة بمدينة العاشر من رمضان، بالاشتراك مع مديرية التموين.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بيطري الشرقية:ضبط 8 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تكثيف الحملات التفتيشية

وبدوره أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، استمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضة للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

تطبيق القانون على الجميع

وقال محافظ الشرقية إنه لا تهاون مع من يتلاعب بصحة المواطن، والتعامل بكل حزم حيال الفاسدين والمخالفين، وتطبيق القانون على الجميع.

