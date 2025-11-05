الأربعاء 05 نوفمبر 2025
محافظات

تموين الشرقية يضبط 10 أطنان دقيق فاخر مجهول المصدر

ضبط دقيق فاخرمجهول
ضبط دقيق فاخرمجهول
أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الإدارة قامت بتنفيذ حملات مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بمركز المحافظة.  

تموين الشرقية يشن حملات مكبرة بالعاشر من رمضان

وتم ضبط مخزن مواد غذائية به  ٢٠٠  شيكارة دقيق فاخر واستخراج ٧٢٪  مجهول المصدر بإجمالي  ١٠ طن بدون فواتير وتم التحفظ على الكمية، كما تم ضبط مصنع حلويات بحوزته عدد اسطوانتين  بوتاجاز تجارية و(١٢) عبوة بخور طارد للناموس مجهولة المصدر، وضبط سوبر ماركت بحوزته (٣٠ كرتونة مواد غذائية و١٥ صفيحة منتجات البان) بدون فواتير دالة على مصدرها.

كما ترأس المهندس حسين الربع مدير إدارة تموين بلبيس حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط مصنع تمور وعجوة ومخازن تابعة له تعمل بدون ترخيص ومخالفة لاشتراطات الصحة العامة، وتم التحفظ على( ٧.٥ طن) من البلح والعجوة ودبس البلح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل وبعد التصنيع، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد صاحبة سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لمخابز بلدية لتصرف في شيكارتى دقيق ونقص وزن ١٥ جرامًا في الرغيف الواحد.

تموين الشرقية يضبط 760 مخالفة تموينية خلال أسبوع

وأكد المهندس حازم الأسموني محافظ الشرقية أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية تكثف حملاتها اليومية على  الأسواق والمخابز لضبط المخالفين ومنع أي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها. 

