تموين الشرقية يضبط 10 أطنان دقيق فاخر مجهول المصدر

18 حجم الخط

أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الإدارة قامت بتنفيذ حملات مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بمركز المحافظة.

وتم ضبط مخزن مواد غذائية به ٢٠٠ شيكارة دقيق فاخر واستخراج ٧٢٪ مجهول المصدر بإجمالي ١٠ طن بدون فواتير وتم التحفظ على الكمية، كما تم ضبط مصنع حلويات بحوزته عدد اسطوانتين بوتاجاز تجارية و(١٢) عبوة بخور طارد للناموس مجهولة المصدر، وضبط سوبر ماركت بحوزته (٣٠ كرتونة مواد غذائية و١٥ صفيحة منتجات البان) بدون فواتير دالة على مصدرها.

كما ترأس المهندس حسين الربع مدير إدارة تموين بلبيس حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط مصنع تمور وعجوة ومخازن تابعة له تعمل بدون ترخيص ومخالفة لاشتراطات الصحة العامة، وتم التحفظ على( ٧.٥ طن) من البلح والعجوة ودبس البلح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل وبعد التصنيع، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد صاحبة سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لمخابز بلدية لتصرف في شيكارتى دقيق ونقص وزن ١٥ جرامًا في الرغيف الواحد.

وأكد المهندس حازم الأسموني محافظ الشرقية أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية تكثف حملاتها اليومية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين ومنع أي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.