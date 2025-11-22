السبت 22 نوفمبر 2025
التفاصيل الكاملة لجريمة “سيدز للغات”.. 4 موظفين يعتدون على أطفال KG2.. والتعليم تضع المدرسة تحت إشرافها ماليًا وإداريًا

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
شهدت مدرسة سيدز للغات جريمة بشعة ارتكبها 4 موظفين بالاعتداء على عدد من الأطفال في مرحلة KG2، وجاءت بداية الواقعة بتلقي بلاغ للأجهزة الأمنية من والد أحد الأطفال في مرحلة KG2 داخل المدرسة يفيد بتعرض نجله للاعتداء على يد 4 موظفين داخل المدرسة.

واقعة التعدي على أطفال KG2  بمدرسة سيدز للغات

كما تلقت الأجهزة الأمنية العديد من البلاغات من عدد من أولياء الأمور بتعرض أطفالهم لاعتداء مماثل داخل المدرسة، وتبين من المعاينة أن المتهمين استدرجوا الأطفال إلى غرفة بعيدة عن أعين باقي الطلاب في المدرسة، ووصفها الضحايا بالأوضة المرعبة، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

من جانبها أصدرت مدرسة سيدز للغات بيانًا صحفيًا بشأن واقعة التعدي التي تم تداولها مؤخرًا داخل المدرسة، وقالت: “نحرص على الشفافية وإطلاع أولياء الأمور والجهات المعنية على جميع المستجدات”.

تفاصيل التعدي على الأطفال بالأوضة المرعبة

وأضافت إدارة المدرسة انها تلقت بلاغًا من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر إحدى الطالبات بمرحلة KG2، تضمّن اتهام ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بارتكاب فعل غير لائق، وادعاء بوقوع واقعة تحرش داخل الحرم المدرسي.

وقال البيان:" تم التعامل مع البلاغ فور وروده، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تقتضيه اللوائح والقوانين، مع التشديد على التزام المدرسة بالحفاظ على سلامة أبنائها واتخاذ كل ما يلزم لضمان بيئة تعليمية آمنة".

حقيقة تعدي عاملين على طلاب بمدرسة خاصة 

وأضافت المدرسة في بيانها:" فور تلقي البلاغ، انتقل فريق من مباحث قسم السلام إلى مقر المدرسة، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن إدارة المدرسة قدّمت كامل تعاونها مع جهات التحقيق، وسخّرت كل الوسائل المتاحة لدعم فريق البحث، بما في ذلك تفريغ ومراجعة كاميرات المراقبة الواقعة ضمن نطاق الشكوى محل التحقيق".

وتابعت المدرسة في بيانها: "نؤكد تضامننا الكامل مع جميع أولياء الأمور، مشيرة إلى أنها كلفت المستشار القانوني للمدرسة بحضور التحقيقات ومتابعتها لحظة بلحظة، لضمان الإحاطة بكل التفاصيل، انطلاقًا من حرصها على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة وإنصاف الحق".

وأضافت المدرسة:"التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف الجهات المختصة، مع التشديد على التزام المدرسة بالحياد التام وصون حقوق جميع الأطراف حتى انتهاء التحقيقات وصدور نتائجها الرسمية".

من جانبه تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدقة وحرص شديدين، كافة تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من أبنائنا الطلاب.

أول تعليق من التربية والتعليم علي واقعة التعدي علي الطلاب

ووجَّه محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.

قرارات وزارة التربية والتعليم مع الواقعة

وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية:

- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.

- إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد اللطيف: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة".

وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله. 

