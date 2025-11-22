الصدارة لهذا الثنائي، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 14

18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر صلاح محسن وصديق أوجولا قائمة هدافي الدوري الممتاز، ويتواجد خلفهما ناصر ماهر وعدي الدباغ لاعبا الزمالك، وتريزيجيه نجم الأهلي في الوصافة بفارق هدف الجولة الرابعة عشر.

كما يتواجد أكثر من لاعب بالوصافة بجانب ثنائي الزمالك ولاعب الأهلي قبل إنطلاق الجولة الـ14 من الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 14



1- صلاح محسن، المصري، 5 أهداف.

1- صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف.

2- أحمد فاروق، وادي دجلة، 4 أهداف.

2- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف.

2- ناصر ماهر، الزمالك، 4 أهداف.

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 4 أهداف.

2- تريزيجيه، الأهلي، 4 أهداف.

2- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف.

2- عدي الدباغ، الزمالك، 4 أهداف.

2- أحمد ياسر ريان، البنك الأهلي، 4 أهداف.



و تنطلق اليوم السبت منافسات اليوم الأول بالجولة الرابعة عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري



فاركو ضد سيراميكا كليوباترا - 5:00 مساء

طلائع الجيش ضد إنبي - 8:00 مساء

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - 8:00 مساء

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا.

وكانت رابطة الأندية المصرية أجرت تعديلات على الدوري الممتاز في الجولة 14 بسبب ارتباطات الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويخوض الأهلي، مباراته أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما يلتقي الزمالك، نظيره فريق زيسكو الزامبي غدا الأحد في إطار دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

بينما يستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق ريفيرز يونايتد اليوم السبت في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره كايزر تشيفز غدا الأحد في إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري المصري بعد التعديل على النحو التالي:

السبت 22 نوفمبر 2025

فاركو ضد سيراميكا كليوباترا– 5:00 مساءً.

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي – 8:00 مساءً.

طلائع الجيش ضد إنبي – 8:00 مساءً.

الأحد 23 نوفمبر 2025

الاتحاد السكندري ضد الجونة – 5:00 مساءً.

كهرباء الإسماعيلية ضد زد – 8:00 مساءً.

بتروجت ضد حرس الحدود – 8:00 مساءً.

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

بيراميدز ضد المقاولون العرب – 5:00 مساءً.

الأربعاء 11 فبراير 2026

الأهلي ضد الإسماعيلي.. وقررت الرابطة نقل المباراة إلى استاد برج العرب يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً، بدلًا من يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الساعة 8 مساءً.

الخميس 12 فبراير 2026

الزمالك ضد سموحة.. وقررت الرابطة اقامة المباراة على استاد القاهرة يوم الخميس 12 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً، بدلًا من الأربعاء 26 نوفمبر.

المصري ضد وادي دجلة.. وقررت الرابطة اقامة المباراة على استاد السويس الجديد يوم الخميس 12 فبراير الساعة 8 مساءً، بدلًا من الأربعاء 26 نوفمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.