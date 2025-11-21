الجمعة 21 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

أكلات تجعل رائحة عرقك طيبة وتغنى عن المزيلات

رائحة العرق، فيتو
رائحة العرق، فيتو
مزيلات العرق من أهم مستحضرات العناية الشخصية التى لا غنى عنها ابدا بين الشباب والفتيات لأنها تمنع رائحة العرق الكريهة.

ورغم أهمية مزيل العرق إلا أنها كثيرا ماتسبب التهابات الابط واسمرار الجلد بهذه المنطقة بسبب احتوائها على مواد كيميائية وللأسف يحذر منها بعض الأطباء.

لماذا تتأثر رائحة العرق بالطعام 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أن رائحة العرق تتأثر بالطعام وبالتالى يمكن التحكم فى رائحة العرق من خلال الطعام المتناول مايغنى عن استخدام مزيلات العرق بأنواعها، فالطعام هو المفتاح الأساسي للرائحة، وذلك بسبب مسارين رئيسين، وهم:-

  • الجهاز الهضمي (الأمعاء)، وأثناء هضم الطعا بكتيريا الأمعاء تقوم بتكسير الطعام بداخلها وتخرج غازات أثناء هذه العملية بها مركبات تجعل النفس أحيانا رائحته كريهة، وذلك لأن بعض الأكلات تحتوى على البصل والثوم وهما يؤثران على رائحة النفس.
  • الجلد والعرق، وبعض المواد التي تدخل الجسم مع الطعام تصل للدم، وبعدها تخرج مع العرق، والعرق نفسه ليس له رائحة، لكن عندما يتفاعل مع بكتيريا الجلد تبدأ الرائحة أن تظهر، لذا كل نوع طعام يؤثر على الرائحة بطريقة مختلفة.
رائحة العرق 
رائحة العرق 

أكلات تؤثر على رائحة العرق 

وأضاف سلامة، أن هناك أكلات تؤثر على رائحة العرق، منها:-

  • الثوم والبصل، العدو والحبيب، والثوم والبصل من أكتر الأكلات التى تغير الرائحة لأن بهم مركبات فيها كبريت،وهى التي تسبب الرائحة القوية التي تشبه البيض الفاسد، ولكن الغريب ان الأشخاص الذين يتناولون الثوم بانتظام يكون لديهم رائحة جسم نظيفة، وذلك  لأن الثوم ينظف الجسم من الداخل ويقلل البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة.
  •  
  • الخضار والفواكه تمنح رائحة عرق جيدة وجاذبية أعلى، لإحتوائهم على مواد تحسن الرائحة وتجعل لون البشرةأكثر نضارة.
  • القرنفل من معطرات الدم والجسم.
  • شرب المريمية والزعتر يمنع رائحة العرق، زويحسن رائحة الجسم.
  • اللحوم والأسماك، والجسم عندما يهضم البروتين الحيواني، تتكون مواد تخرج مع العرق وتتفاعل مع بكتيريا الجلد،
    مايجعل الرائحة كريهة.
  • الفاصوليا بها مواد تعطى رائحة قوية شبيهة بـ"رائحة السمك".
  • القهوة والشاي، والكافيين بهم يزيد العرق ويجعل رائحته قوية خاصة أسفل الابطين
  • الصيام يجعل رائحة الجسم جيدة لأن الجسم ينظف نفسه أثناء الصيام.
txt

أفضل وأسرع طرق طبيعية، للتخلص من رائحة العرق في الصيف

txt

كيف تتجنب بثور العرق المزعجة في الصيف؟

الجريدة الرسمية