كيف تتجنب بثور العرق المزعجة في الصيف؟

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة النشاط البدني، يواجه الكثيرون مشكلة ظهور ما يعرف بـ "بثور العرق"، ورغم أن هذه الحبوب شائعة، إلا أن فهم أسبابها والتعامل معها بشكل صحيح يمكن أن يجنب الشخص الكثير من الانزعاج.

ما هو سبب ظهور حبوب العرق؟

العرق بحد ذاته ليس هو السبب المباشر لظهور البثور، بل هو مزيج من عدة عوامل تتفاقم في الأجواء الحارة. ففي فصل الصيف، يؤدي ارتفاع الحرارة والرطوبة إلى زيادة إنتاج الزيوت والبكتيريا، مما يتسبب في انسداد المسام وحدوث الالتهابات وفقا لموقع كليفلاند كلينيك.

وبعض المنتجات مثل المرطبات الثقيلة وواقيات الشمس قد تزيد من تفاقم المشكلة، لأنها تساهم في انسداد المسام. ومع ذلك، يؤكد على ضرورة الاستمرار في استخدام واقي الشمس يوميًا، حتى في الأماكن المغلقة، مع ضرورة تقليل استخدام المنتجات الأخرى قدر الإمكان خلال الأيام شديدة الحرارة.

هل تظهر بثور العرق في الصيف فقط؟

بثور العرق يمكن أن تظهر في أي وقت من السنة، فهي لا تقتصر على فصل الصيف، ويعود السبب في ذلك إلى عوامل مثل الاحتكاك بالملابس الضيقة أو ممارسة الرياضة بشكل مكثف، والتي تزيد من تهيج المسام وانسدادها، مما يؤدي إلى ظهور البثور في مناطق مثل محيط الخصر والفخذ والصدر والظهر، حتى في فصلي الربيع والخريف.

الفرق بين حبوب العرق والطفح الحراري

على الرغم من تشابه الأعراض، إلا أن بثور العرق تختلف عن الطفح الحراري. فالطفح الحراري يظهر على شكل نتوءات حمراء صغيرة في مناطق قليلة التهوية كالإبطين والفخذ، ويصاحبه شعور بالحكة والحرقة والألم. ويحدث هذا الطفح نتيجة انسداد قنوات العرق، مما يحبس العرق تحت الجلد.

نصائح للحد من ظهور بثور العرق

لتقليل ظهور البثور، يمكن اتباع النصائح الهامة:

منتجات العناية بالبشرة: استخدم مرطبات وواقيات شمس خفيفة أو مائية لتجنب انسداد المسام، وحافظ على ترطيب بشرتك مرتين يوميًا.

النظافة الشخصية: استحم فورًا بعد ممارسة التمارين أو قضاء وقت طويل في الخارج، وارتدِ ملابس نظيفة وجديدة بعد كل تمرين.

الملابس: ارتدِ ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء وتجنب الملابس الضيقة.

البيئة: امسح معدات التمرين بانتظام، واستخدم منشفة لامتصاص العرق عند الحاجة.

النوم: غيّر ملاءات سريرك بشكل منتظم (كل أسبوعين) للحد من تراكم العرق والزيوت.

الوقاية: تجنب الخروج في أشد أوقات النهار حرارة (بين 10 صباحًا و3 عصرًا).

متى تستشير الطبيب؟

لا يجب فقع البثور، وينصح باستخدام منتجات تحتوي على البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك لفتح المسام وتقليل الالتهاب. كما يمكن استخدام الكمادات الباردة لتخفيف الألم وتسريع الشفاء.

وفي حال لم تتحسن الأعراض، يجب التوجه إلى طبيب أمراض جلدية.

