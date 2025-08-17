أفضل وأسرع طرق طبيعية، للتخلص من رائحة العرق في الصيف

طرق طبيعية للتخلص من رائحة العرق، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد معاناة الكثير من النساء والرجال مع التعرق المفرط وما يسببه من رائحة غير محببة تؤثر على الثقة بالنفس وتسبب الإحراج في المواقف الاجتماعية أو العملية.





ورغم أن العرق بحد ذاته عديم الرائحة، إلا أن تفاعله مع البكتيريا الموجودة على سطح الجلد يؤدي إلى صدور تلك الرائحة.

ولأن كثيرين يفضلون تجنب المستحضرات الكيميائية التي تحتوي على الألومنيوم أو الكحول، أصبح البحث عن بدائل طبيعية للتخلص من رائحة العرق أكثر شيوعًا.



وأوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن التعرق عملية طبيعية وضرورية للجسم للتخلص من السموم وتنظيم درجة حرارته، لكن يمكن السيطرة على رائحته المزعجة باللجوء إلى بدائل طبيعية فعالة وآمنة.



وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

رائحة العرق، فيتو

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أبرز الطرق الطبيعية التي يمكن اعتمادها للحد من رائحة العرق في الصيف.



1. صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)

تُعتبر صودا الخبز من أشهر المواد الطبيعية في امتصاص الروائح الكريهة، إذ تعمل على معادلة حموضة الجلد وتثبيط نمو البكتيريا المسببة للرائحة. يمكن خلط ملعقة صغيرة منها مع بضع قطرات من الماء لتشكيل عجينة رقيقة، ثم تُوضع مباشرة على منطقة تحت الإبطين وتُترك لبضع دقائق قبل غسلها. كما يمكن إضافة القليل من النشا لزيادة قدرتها على امتصاص العرق.

2. خل التفاح

يمتاز خل التفاح بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعله وسيلة فعالة للتقليل من الروائح الكريهة. يكفي مسح منطقة الإبط بقطنة مبللة بخل التفاح المخفف بالماء، وتركه ليجف قبل ارتداء الملابس. يمكن أيضًا وضعه في زجاجة بخاخ واستخدامه كمعطر طبيعي للجسم.

3. عصير الليمون

الليمون غني بحمض الستريك الذي يساعد في القضاء على البكتيريا المسببة للرائحة، كما أنه يمنح إحساسًا بالانتعاش. يمكن تدليك الإبطين بشريحة من الليمون أو باستخدام قطرات من عصيره وتركها لبضع دقائق، ثم غسل المنطقة جيدًا لتجنب تهيج الجلد. يُنصح باستخدام هذه الطريقة في المساء وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة بعد تطبيق الليمون لتفادي الحساسية.

4. ماء الورد

ماء الورد من أبسط وألطف الوسائل الطبيعية للتخلص من رائحة العرق، حيث يساهم في تهدئة البشرة وتعطيرها برائحة منعشة. يمكن استخدامه يوميًا كغسول لمنطقة الإبط أو وضعه في بخاخ واستعماله عدة مرات خلال اليوم.

5. زيت جوز الهند

بفضل احتوائه على أحماض دهنية مضادة للبكتيريا، يعمل زيت جوز الهند كواقٍ طبيعي من الروائح الكريهة. يكفي تدليك القليل من الزيت تحت الإبطين بعد الاستحمام ليمنح رائحة لطيفة ويترك البشرة ناعمة.

6. أوراق الميرمية

الميرمية معروفة بقدرتها على تقليل إفراز العرق بفضل خصائصها القابضة. يمكن نقع أوراقها في ماء مغلي وتركها حتى تبرد، ثم استخدامها كغسول يومي للإبطين. كما يمكن شرب شاي الميرمية بانتظام لتقليل التعرق من الداخل.

7. البطاطس

قد تبدو غريبة للبعض، لكن شرائح البطاطس تساعد على موازنة درجة حموضة البشرة وتمنع نمو البكتيريا. يمكن تمرير شريحة رقيقة من البطاطس على الإبطين وتركها لبضع دقائق قبل شطفها بالماء.

8. جل الألوفيرا (الصبار)

الألوفيرا غني بمركبات مضادة للبكتيريا والالتهابات، ما يجعله خيارًا رائعًا للتقليل من الروائح غير المرغوب فيها. يوضع جل الألوفيرا الطبيعي تحت الإبطين ويُترك حتى يجف، ويمكن تكرار العملية يوميًا للحصول على نتائج أفضل.

9. الطين المغربي (الطمي)

يُستخدم الطين المغربي في تنظيف البشرة بعمق وامتصاص السموم والروائح الكريهة. يمكن عمل ماسك بسيط بخلط الطين مع ماء الورد ووضعه على منطقة الإبطين لمدة 10 دقائق ثم غسله. هذه الطريقة تساعد على تنقية المسام والتقليل من إفراز العرق.

التخلص من رائحة العرق، فيتو

نصائح للحد من رائحة العرق

إلى جانب الوصفات الطبيعية، هناك بعض العادات اليومية التي يمكن أن تساعد في السيطرة على رائحة العرق خلال فصل الصيف:

الاستحمام اليومي: غسل الجسم بالصابون الطبيعي يساعد على التخلص من البكتيريا والعرق المتراكم.

ارتداء الملابس القطنية: الأقمشة الطبيعية تسمح بتهوية الجلد وتقلل من التعرق مقارنة بالأقمشة الصناعية.

شرب كميات كافية من الماء: يساعد الماء على تنظيم حرارة الجسم والتقليل من الإفرازات الزائدة.

الابتعاد عن الأطعمة الحارة: مثل الثوم والبصل والتوابل القوية التي تزيد من رائحة العرق.

إزالة الشعر الزائد: يقلل من تراكم البكتيريا في منطقة الإبطين، وبالتالي يخفف من الروائح الكريهة.

الحفاظ على الوزن الصحي: إذ أن زيادة الوزن قد تزيد من التعرق، خاصة في مناطق ثنيات الجلد.

وبينما قد تختلف النتائج من شخص لآخر حسب طبيعة الجسم، فإن الانتظام في استخدام هذه الطرق إلى جانب اتباع نمط حياة صحي يساعد بشكل كبير على الاستمتاع بصيف منعش وخالٍ من الإحراج.

