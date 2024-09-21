الأحد 22 سبتمبر 2024
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8 أعراض تشير إلى نقص الحديد بالدم

نقص الحديد فى الدم،
نقص الحديد فى الدم، فيتو

يحدث نقص الحديد عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الحديد ويمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وتشمل الأعراض الشائعة التعب والشحوب وضيق التنفس.

يحتاج الجسم إلى الحديد لصنع الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يمكّنها من حمل الأكسجين عبر الأوعية الدموية، وإذا لم يكن الجسم يحتوي على ما يكفي من الهيموجلوبين، فلن تحصل الأنسجة والعضلات على ما يكفي من الأكسجين ليكون الإنسان قادرة على العمل بشكل فعال، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

1. التعب غير المعتاد

يعد الشعور بالتعب أحد الأعراض الشائعة لـفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ويحدث التعب لأن الجسم يفتقر إلى الحديد الذي يحتاجه لصنع الهيموجلوبين، الذي يساعد في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

بدون كمية كافية من الهيموجلوبين، يصل كمية أقل من الأكسجين إلى الأنسجة والعضلات، مما يحرمها من الطاقة يجب أن يعمل القلب أيضًا بجهد أكبر لتحريك المزيد من الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم، مما قد يجعل الشخص متعبًا.

2. شحوب الجلد

يمكن أن يشير شحوب الجلد عن المعتاد، وكذلك شحوب لون الجزء الداخلي من الجفون السفلية، إلى نقص الحديد أيضًا.

يعطي الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء الدم لونه الأحمر، لذا فإن المستويات المنخفضة الناتجة عن نقص الحديد تجعل الدم أقل احمرارًا، ولهذا السبب يمكن أن يفقد الجلد بعض لونه أو دفئه لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد.

3. ضيق التنفس

عندما تكون مستويات الهيموجلوبين منخفضة بسبب نقص الحديد، تكون مستويات الأكسجين منخفضة أيضًا بشكل عام، وهذا يعني أن العضلات لن تتلقى ما يكفي من الأكسجين للقيام بالأنشطة اليومية، مثل المشي.

ونتيجة لذلك، يزداد معدل التنفس مع محاولة الجسم الحصول على المزيد من الأكسجين، مما يؤدي إلى ضيق التنفس.

4. الصداع

لا يزال الباحثون يدرسون العلاقة بين نقص الحديد والصداع، حيث حددت أحد الدراسات وجود علاقة بين نوبات الصداع النصفي وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الإناث.

وقد تساهم عدة عوامل، بما في ذلك وظيفة الدوبامين المتغيرة ومستويات هرمون الاستروجين، وقد يحدث نقص الحديد أثناء الدورة الشهرية الغزيرة، كما قد يحدث الصداع بسبب نقص الحديد والصداع النصفي أثناء الدورة الشهرية.

5. خفقان القلب

قد يلاحظ المريض خفقان القلب إذا كان يعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وقد يؤدي انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد إلى خفقان القلب، وتسارع دقات القلب، وألم في الصدر.

الهيموجلوبين هو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يساعد في نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وفي حالة نقص الحديد يعني انخفاض مستويات الهيموجلوبين أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر لحمل الأكسجين.

6. جفاف الشعر والبشرة 

قد يحدث جفاف أو تلف الجلد والشعر مع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويمكن أن يحرم نقص التغذية الشعر والبشرة من العناصر الغذائية وتدفق الدم الذي يحتاجانه للنمو.

يرتبط نقص الحديد أيضًا بتساقط الشعر، وتشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يكون سببًا.

7. تورم وتقرح اللسان أو الفم

في بعض الأحيان، يمكن أن تشير التغييرات داخل أو خارج الفم إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وتشمل الأعراض:

  • غشاء مخاطي منتفخ أو ملتهب أو شاحب أو أملس
  • حرقة اللسان
  • جفاف الفم
  • شعور بالحرقان في الفم
  • تشققات حمراء مؤلمة في زوايا الفم
  • قرح الفم

8. تحريك الساقين

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى متلازمة تحريك الساقين، حيث يمكن أن يسبب انخفاضًا في الدوبامين في الدم.

تتضمن هذه الحالة رغبة قوية في تحريك ساقيك أثناء الراحة، وقد تسبب أيضًا أحاسيس زحف أو حكة غير سارة في القدمين والساقين، وعادة ما تكون أسوأ في الليل ويمكن أن تجعل النوم صعبًا.

أعراض فقر الدم عند الأطفال

قد يعاني الأطفال المصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد من:

  • بشرة شاحبة
  • العصبية أو سرعة الانفعال
  • نقص الطاقة
  • التعب بسرعة
  • سرعة ضربات القلب
  • ألم أو تورم اللسان
  • تضخم الطحال، أسفل الأضلاع مباشرة
  • ظهور علامات البيكا، مثل الرغبة في تناول الثلج

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