الأكثر انتشارًا بين النساء والاطفال، أعراض وعلاج نقص الحديد بالدم

يمكن لأي شخص تقريبًا أن يصاب بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ومع ذلك، فإن النساء اللاتي لديهن دورات شهرية أو الحوامل أو المرضعات أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد مقارنة بالنساء اللاتي مررن بسن اليأس أو الرجال.

بعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و12 شهرًا: يولد الأطفال مزودين بالحديد الذي تلقوه من امهاتهم اثناء الحمل، وينفد مخزون الحديد بعد أربعة إلى ستة أشهر والأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقط أو يشربون تركيبة غير مدعمة قد لا يحصلون على ما يكفي من الحديد.

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نقص الحديد بالدم، فيتو

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين: في كثير من الأحيان، قد لا يحصل الأطفال الصغار الذين يشربون الكثير من حليب البقر على ما يكفي من الحديد.

المراهقون: قد تستهلك طفرات النمو احتياطيات الحديد بسرعة أكبر، مما يسبب نقص الحديد.

البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا: قد لا يحصل كبار السن على كمية الحديد التي يحتاجونها لأنهم يتناولون كميات أقل من الطعام.

الأفراد الذين يعانون من بعض الحالات الطبية المزمنة أو اضطرابات نخاع العظام أو اضطرابات المناعة الذاتية.

متي لا يستطيع الجسم امتصاص الحديد؟

توجد عدة أسباب لعدم امتصاص الجسم للحديد، بما في ذلك:

ان يعاني المريض من حالة معوية أو هضمية مثل مرض الاضطرابات الهضمية، أو التهاب المعدة المناعي الذاتي، أو مرض التهاب الأمعاء، مثل التهاب القولون التقرحي، أو مرض كرون.

مصابًا بعدوى بكتيريا الملوية البوابية في المعدة.

الخضوع لعملية جراحية في الجهاز الهضمي، بما في ذلك جراحة فقدان الوزن، والتي تمنع الجسم من امتصاص كمية كافية من الحديد، على سبيل المثال، قد يصاب الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية لتغيير شرايين المعدة أو استئصال المعدة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

بعض الحالات الوراثية النادرة التي تعطل قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

أعراض نقص الحديد

وتتطور أعراض نقص الحديد بمرور الوقت وقد تكون خفيفة في البداية ولكنها قد تتفاقم بمرور الوقت إذا لم يتم علاجها، وتشمل أعراض نقص الحديد الشائعة ما يلي:

التعب.

القشعريرة.

ضيق في التنفس.

الضعف.

ألم صدر.

صعوبة في التركيز.

دوخة.

كدمات.

بيكا (حالة يشتهي فيها الأشخاص المواد غير الغذائية مثل الثلج أو الطباشير أو الطلاء أو الطين أو النشا).

الصداع.

متلازمة تململ الساقين.

ما هي العلامات الشائعة لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟

بعض العلامات الشائعة التي قد تكون لديك هذه الحالة تشمل:

أظافرك هشة أو ملعقة، وهذه حالة تسمى كويلونيكيا وتبدو أظافرك مقعرة مثل الملاعق بدلًا من أن تنمو بشكل مسطح.

شقوق في زوايا الفم.

بشرة شاحبة.

الم اللسان

الشعور بالبرد باليدين.

فقر الدم، فيتو

علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

يمكن علاج نقص الحديد باستخدام مكملات الحديد، عادةً على شكل أقراص وأحيانًا عن طريق الوريد، وسيحاول الطبيب تحديد سبب انخفاض مستوى الحديد لديك.

وفي معظم الأحيان، يعاني الأشخاص من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بسبب فقدان الدم أو عدم امتصاصهم للحديد في نظامهم الغذائي، والذي يعالج عن طريق تشخيص السبب الأساسي وعلاجه أثناء علاج نقص الحديد، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.