هيئة الدواء تحذر من 5 أسباب للإصابة بفقر الدم

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب حدوث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وهو الشكل الأكثر شيوعًا لفقر الدم.

أسباب حدوث فقر الدم

أكدت هيئة الدواء المصرية أن فقر الدم يحدث نتيجة:​

١-اتباع نظام غذائي منخفض الحديد​

٢-الدورة الشهرية الغزيرة ​

٣-التبرع المتكرر بالدم​

٤-بعض أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض كرون​

٥-الأدوية التي تسبب تهيج بطانة الأمعاء مثل بعض أنواع المسكنات.​

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واوضحت هيئة الدواء المصرية أن الطبيب يمكن أن يصف مكملات الحديد لعلاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، مع طلب الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب وراء نقص الحديد، وعلاجه.​

وأكدت وزارة الصحة أن ٢ من كل ٥ نساء حوامل وأطفال صغار تعانيان من فقر الدم عالميا.

الصحة تحذر من الإصابة بفقر الدم

وحذرت وزارة الصحة من الإصابة بفقر الدم موجهة نصائح للسيدات الحوامل والأمهات بالحرص على ضرورة توفير غذاء صحي متوازن غني بالحديد لمنع الإصابة بفقر الدم.

أعراض فقر الدم

وتشمل أعراض فقر الدم الأكثر شيوعًا:

التعب والإرهاق

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

ضيق في التنفس

ألم صدر

صداع

الدوار

اصفرار الجلد والبشرة

تختلف الأعراض من شخص لآخر وقد يعاني بعض الأشخاص المصابين بفقر الدم البسيط من أعراض قليلة أو معدومة.

أنواع فقر الدم

بعض الأنواع الشائعة من فقر الدم تشمل:

فقر الدم بسبب نقص الحديد

فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12

فقر الدم الانحلالي

أسباب فقر الدم

فقر الدم بسبب نقص الحديد الأكثر انتشارا ويحدث نتيجة أن الجسم ينتج عددًا قليلًا جدًا من كرات الدم الحمراء بسبب نقص الحديد في الجسم، وقد يتطور نتيجة عدة أسباب منها:

تناول نظام غذائي منخفض في الحديد

الحيض الثقيل

التبرع بالدم بشكل متكرر

بعض حالات الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون

الأدوية التي تهيج بطانة الأمعاء، مثل الإيبوبروفين يمكن أن يسبب أعراض بما في ذلك: تعب الدوار

ويوجد نوع آخر من فقر الدم يسمى مرض فقر الدم المنجلي وهو من الاضطرابات التي تؤثر على خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم.

وقدمت وزارة الصحة نصائح لمرضى فقر الدم المنجلي منها:

١- اتباع تعليمات الطبيب المختص والالتزام بالخطة العلاجية في معالجة نوبات الألم والمضاعفات الأخرى بشكل جيد.​​

٢- الانتظام في المتابعة مع الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.​​

٣- الوقاية من العدوى: غسل اليدين بالصابون والماء النظيف عدة مرات كل يوم وتحضير الطعام بشكل آمن. ​​

٤- تلقي اللقاحات اللازمة، مثل: لقاح الإنفلونزا كل عام، بالإضافة إلى لقاح المكورات الرئوية وأي لقاح آخر يوصي به الطبيب.​

٥- اتباع نمط حياة صحي مثل النوم الجيد وتناول الأكل الصحي.​​

٦- شرب الكثير من الماء يوميًا (٨ -١٠ أكواب). ​

٧- القيام بالتمارين الرياضية، ولكن من الأفضل تجنب الأنشطة المكثفة التي تسبب صعوبة في التنفس بشكل خطير.​​

٨- تجنب الكحول والتدخين.​​

٩- الاسترخاء، فقد يؤدي التوتر إلى زيادة شدة الألم في أزمات فقر الدم المنجلي، لذا من المفيد تعلم تقنيات الاسترخاء، مثل تمارين التنفس.​​

١٠- تجنب درجات الحرارة القصوى فيجب ارتداء الملابس المناسبة للطقس وتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، مثل السباحة في الماء البارد.​​

١١- الحذر عند الارتفاعات العالية، قد يؤدي نقص الأكسجين على ارتفاعات عالية إلى حدوث أزمات فقر الدم المنجلي.​

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