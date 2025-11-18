مصير محمد الشناوي من الانضمام لمعسكر المنتخب في ديسمبر المقبل

18 حجم الخط

شهدت مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي والتي أقيمت بدورة العين الودية، اعتراض محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، على تغييره في اللحظات الأخيرة من اللقاء بزميله مصطفى شوبير.

وأوضح مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب عن موقف الشناوي من المعسكر المقبل للفراعنة في ديسمبر المقبل.

وكشف المصدر أن الشناوي اعتذر لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عما بدر منه خلال لقاء كاب فيردي في غرفة الملابس وأمام اللاعبين.

وشدد المصدر أن حسام حسن تقبل اعتذار محمد الشناوي عن اعتراضه والذي برره حارس الأهلي الأول، بأنه كان مستعد لخوض ركلات الترجيح أمام كاب فيردي وشعر بأن تغييره يعتبر عدم ثقة الجهاز الفني به.

واختتم المصدر تصريحاته أن حسام حسن لم يحسم قائمة المنتخب في معسكر ديسمبر ولكن لا يوجد أي نية لاستبعاد الشناوي من المعسكر المقبل.

وخاض منتخب مصر مباراتين في دورة العين الودية، خسر في الأولى أمام أوزبكستان بثنائية نظيفة، فيما فاز على كاب فيردي بركلات الترجيح في المباراة الثانية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

موعد عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

وتعود بعثة منتخب مصر الوطني إلى القاهرة في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء برئاسة محمد أبو حسين عضو اتحاد الكرة.

حسام حسن يعلق على مباراة كاب فيردي

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على فوز فريقه على منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح في بطولة كأس العين الودية.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “استفدنا كثيرا من وديتي أوزوبكستان وكاب فيردي بظهور أكثر من لاعب جديد للمنتخب.. ابحث عن أقصى استفادة من الوديات”.

وأضاف حسام حسن: “⁠أشكر اللاعبين على المجهودات المبذولة منهم في المباراتين.. ⁠الإجهاد وضغط المباريات كانوا سبب في إصابات بعض اللاعبين وغياب الكثيرين”.

الغيابات كانت كثيرة بمعسكر نوفمبر

وتابع: “⁠الغيابات في معسكر نوفمبر كانت كثيرة ولكننا لم نتأثر بها.. أتمنى مساندة المدرب الوطني، وأتمنى أن يكون كل مدربي المنتخبات في مختلف المراحل مدربين مصريين وبناء جيل جديد من المدربين كما يحدث في أكثر من دولة”.

وأكمل المدير الفني لمنتخب مصر بقوله: “⁠نجحنا في الصعود لكأس العالم بدون هزيمة ونفس الأمر لتصفيات أمم أفريقيا..والكرة في أفريقيا تتطور، وهناك منتخبات كبيرة لم تتأهل”.

واختتم حسام حسن: “تعرضنا لانتقادات بعد الهزيمة في ودية أوزبكستان واحترم الانتقادات الإيجابية والفنية فقط”.

وتوج منتخب مصر بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العين الودية في الإمارات، بعد الفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

