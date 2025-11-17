الإثنين 17 نوفمبر 2025
محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو
غادر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، المقام حاليا بالإمارات، بعدما منحه حسام حسن المدير الفني للفراعنة، راحة من مباراته أمام كاب فيردي في بطولة كأس العين الدولية، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث.

غيابات منتخب مصر أمام كاب فيردي 

يشهد منتخب مصر غياب 11 لاعبا من التشكيلة الأساسية للفريق بسبب الإصابات، باستثناء محمد صلاح الذي قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن منحه راحة سلبية وإعفاءه من المشاركة في لقاء كاب فيردي.

ويعاني منتخب مصر العديد من الغيابات أمام كاب فيردي، وأبرزهم أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه ومحمد عبد المنعم وأحمد عيد وإبراهيم عادل وإمام عاشور ومصطفى فتحي ومهند لاشين وعمرو الجزار، بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.

تقام المباراة في إطار تحضيرات منتخب مصر لبطولة أمم افريقيا للكبار، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى الثامن عشر من يناير 2026.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي 

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي، اليوم الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

وتنقل المباراة قناة أون سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

 

مباراة مصر وأوزبكستان، فيتو
مباراة مصر وأوزبكستان، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

نظام بطولة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر

ويلتقي منتخب أوزبكستان مع منتخب إيران غدا الثلاثاء 18 نوفمبر لتحديد البطل، بينما يلعب منتخب مصر مع كاب فيردي لتحديد المركز الثالث.

الجريدة الرسمية