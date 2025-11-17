الكاف يعتمد استاد برج العرب رسميا لاستضافة المباريات الأفريقية والدولية

18 حجم الخط

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -الكاف - رسميا على عودة استاد برج العرب بالإسكندرية لاستضافة المباريات الأفريقية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الخطاب المرسل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى الاتحاد المصري بعد الزيارة التي قامت بها لجنة من الاتحاد الأفريقي واتحاد الكرة، بالموافقة على استضافة الاستاد مباريات الفئة الثالثة بعد التأكد من استيفاء المتطلبات والاشتراطات التنظيمية والفنية.

ووجه الكاف الشكر إلى إدارة استاد برج العرب لما تم فيه من استيفاء شروط اللعب أفريقيا.

