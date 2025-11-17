الإثنين 17 نوفمبر 2025
رياضة

النني وحسام حسن يقودان تشكيل منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

منتخب مصر
منتخب مصر
أعلن كابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني تشكيلة فريقه لمواجهة المنتخب الجزائري، في اللقاء الودي الثاني الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات كل منهما لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.   

وكانت المباراة الودية الأولى التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي، انتهت لصالح منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين. 

تشكيل منتخب مصر الثاني المتوقع أمام الجزائر اليوم وديًا

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: 

 

موعد ودية مصر والجزائر الثانية 

وتقام مباراة منتخب مصر بقيادة مديره الفني حلمي طولان، أمام نظيره الجزائري في الرابعة عصر اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في ختام تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر مطلع الشهر المقبل. 

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنطلق الودية الثانية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الجزائر في تمام الرابعة مساءً، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت.

حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو
حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.  

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر.  

