بـ 15.5 مليون يورو، نيمار يستعد لشراء العلامة التجارية الخاصة بـ بيليه

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ووالده، يستعدان لإتمام صفقة شراء العلامة التجارية الخاصة بالأسطورة الراحل بيليه، وذلك عبر شركتهما الخاصة.

ويطمح نيمار من خلال هذه الخطوة إلى مواصلة إرث بيليه والحفاظ على اسمه التجاري، بعد أن نجح هو ووالده في الحصول على حقوق العلامة.

وأكدت الصحيفة أن الأسطورة البرازيلية بيليه كان جزءًا لا يتجزأ من تاريخ نادي سانتوس بين عامي 1956 و1974، حيث أبدع بقميص الفريق وسجل 643 هدفًا في 659 مباراة، قبل أن يختتم مسيرته بثلاثة مواسم مع نيويورك كوزموس ويعلن اعتزاله عام 1977، إذ يُنظر إلى بيليه باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر العصور.

وبحسب موقع UOL، من المنتظر أن يتم الاتفاق الرسمي غدا الأربعاء، بقيمة تصل إلى 15.5 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني، وذلك تزامنًا مع ذكرى الهدف الألف في مسيرة بيليه.

وكانت العلامة التجارية للأسطورة الراحل مرتبطة سابقًا بالشركة الأمريكية "سبورت 10"، واقتصر نشاطها على الظهور في الفعاليات، لكنها لم تُستغل بالشكل الكافي منذ وفاة بيليه في ديسمبر 2022 عن عمر 82 عامًا، إثر مضاعفات ناتجة عن سرطان القولون.

وكان نيمار قد عاد إلى صفوف نادي سانتوس مطلع يناير الماضي، بعد أن غادر الفريق عام 2013 متجهًا إلى برشلونة الإسباني، حيث حقق هناك لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.