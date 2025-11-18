الخميس 20 نوفمبر 2025
تقارير إسبانية: هالاند أصبح هدفا رئيسيا لعملاق فرنسا

هالاند، فيتو
هالاند، فيتو
18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض ضخم بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب  موقع "Fichajes" الإسباني فإن هالاند يواصل التألق مع مانشستر سيتي بتسجيله 22 هدفًا في 19 مباراة هذا الموسم، إضافة إلى قيادته منتخب النرويج إلى كأس العالم 2026 بـ16 هدفًا في التصفيات، مما جعله الهدف الأول لباريس سان جيرمان.

ويخطط النادي الباريسي لإعادة تشكيل هجومه مع احتمالية رحيل غونزالو راموس وكانج إن لي، في حين يرى لويس إنريكي أن هالاند هو القائد المثالي لخط هجومي يضم ديمبيلي وكفاراتسخيليا وباركولا.

وأكد التقرير أن مانشستر سيتي لا ينوي التخلي عن اللاعب، لكنه قد يفتح باب التفاوض إذا ضغط هالاند بنفسه، الأمر الذي يبقي آمال باريس سان جيرمان قائمة.

