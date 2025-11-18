تقارير صحفية تكشف موقف برشلونة للتعاقد مع هاري كين

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي برشلونة الإسباني، من التحرك للتعاقد مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وافادت "شبكة ذا أثلتيك"، تقول مصادر إن برشلونة لم يتخذ أي خطوات للتعاقد مع هاري كين.

وارتبط اسم هاري كين، بالانضمام لنادي برشلونة، في ظل اقتراب رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، وبحث النادي الكتالوني عن بديل لمهاجمه الأساسي.

وينتهي عقد هاري كين، مع نادي بايرن ميونخ، بحلول 30 يونيو 2027، ولكن عقده مع النادي يتضمن شرطًا يسمح له بالرحيل مقابل 65 مليون يورو، بحلول الصيف المقبل.

ومنذ انضمامه لصفوف بايرن ميونخ، شارك هاري كين في 113 مباراة، وسجل 108 أهداف، وصنع 29 لزملائه في الفريق.

