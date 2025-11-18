برشلونة يسعى لخطف نجم الهلال السعودي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يخطط لتعزيز خطه الدفاعي عبر التعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الهلال السعودي الحالي، خلال فترتي الانتقالات المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فقد وضع ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، مواطنه كانسيلو ضمن خياراته التعاقدية، نظرًا لإعجابه بقدراته الفنية وتوافقه مع الهوية التكتيكية للمدرب الألماني هانزي فليك.

وأوضحت الصحيفة أن كانسيلو يرحّب شخصيًا بفكرة العودة إلى برشلونة، لكنه يدرك تمامًا صعوبة إتمام الصفقة بسبب قوانين اللعب المالي النظيف التي تقيد النادي، إضافة إلى ارتفاع راتب اللاعب الحالي في الهلال.

وكان كانسيلو قد خاض تجربة إعارة ناجحة مع برشلونة في يناير 2023، شارك خلالها في 42 مباراة بمختلف البطولات، سجل 4 أهداف وصنع اثنين، قبل أن يعود إلى مانشستر سيتي ومنه إلى الهلال السعودي في أغسطس 2024 بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

