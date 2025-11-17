أول تعليق من حسام حسن على تخطي كاب فيردي بكأس العين الودية

18 حجم الخط

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على فوز فريقه على منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح في بطولة كأس العين الودية.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: استفدنا كثيرا من وديتي أوزوبكستان وكاب فيردي بظهور أكثر من لاعب جديد للمنتخب.. ابحث عن أقصى استفادة من الوديات.

أضاف حسام حسن ⁠أشكر اللاعبين على المجهودات المبذولة منهم في المباراتين.. ⁠الإجهاد وضغط المباريات كانوا سبب في إصابات بعض اللاعبين وغياب الكثيرين.

الغيابات كانت كثيرة بمعسكر نوفمبر

وتابع: ⁠الغيابات في معسكر نوفمبر كانت كثيرة ولكننا لم نتأثر بها.. اتمنى مساندة المدرب الوطني، واتمنى أن يكون كل مدربي المنتخبات في مختلف المراحل مدربين مصريين وبناء جيل جديد من المدربين كما يحدث في أكثر من دولة.

وأكمل المدير الفني لمنتخب مصر.. ⁠نجحنا في الصعود لكأس العالم بدون هزيمة ونفس الأمر لتصفيات أمم أفريقيا..والكرة في أفريقيا تتطور، وهناك منتخبات كبيرة لم تتأهل.

واختتم حسام حسن: تعرضنا لانتقادات بعد الهزيمة في ودية أوزبكستان واحترم الانتقادات الإيجابية والفنية فقط.

وتوج منتخب مصر بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العين الودية في الإمارات، بعد الفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

