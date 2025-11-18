إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

18 حجم الخط

أصيب شخصان من الفيوم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأرض زراعية مجاورة لطريق بيهمو - سنورس ـ الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة اثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة ملاكي علي طريق بيهمو

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، داخل أرض زراعية مجاورة لطريق بيهمو ـ سنورس ـ الفيوم، في دائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في إصابة شخصان، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة سنوىس، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.