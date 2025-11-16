إصابة 13 شخصا في حادثين متفرقين بالفيوم

18 حجم الخط

أصيب 13 شخصا من الفيوم، في حادثين متفرقين، وتم نقل المصابين إلى كل من: مستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم، ومستشفى أطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين وانتظام المرور على جانبي الطريقين.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على طريق دفنو

كما تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص، علي طريق دفنو بمركز أطسا ووجود مصابين.

انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي اطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة.

وقرر وكيلا النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتوليا التحقيق.

