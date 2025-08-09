استقرار حالة المصابين الخمسة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

أكد مصدر طبي بمستشفي الفيوم العام، أن المصابين الـ 5 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، عند كمين الروس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، قد استقرت حالتهم ومازال تحت الملاحظة.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 5 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.