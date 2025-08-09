السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استقرار حالة المصابين الخمسة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

 أكد مصدر طبي بمستشفي الفيوم العام، أن المصابين الـ 5  في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، عند كمين الروس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، قد استقرت حالتهم ومازال تحت الملاحظة.

 

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

 كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. 

وتبين إصابة 5 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

 

استقرار أسعار الفراخ البلدي والأبيض اليوم السبت 9-8-2025 في محافظة الفيوم

وكيل التعليم بالفيوم يتابع امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية من غرفة العمليات

 وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أجهزة الأمن الاجهزة الامنية بمحافظة الفيوم أسيوط الصحراوى السرعة الزائدة حادث انقلاب سيارة ميكروباص غرفة عمليات شرطة النجدة

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين علي الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "الفيوم - دمو"

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي

مرور الفيوم يرفع آثار حادث تصادم على الطريق الغربي ويعيد الحركة لطبيعتها

إصابة 14 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الغربي

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

تشييع جثمان سلمى حبيش طبيبة قصر العيني في مسقط رأسها بالغربية (صور)

أبرزها لـ مرتضى منصور، 3 دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق تيك توك

الجنيه الذهب يتراجع في منتصف تعاملات اليوم

قرعة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يلتقي الفائز من هذه المواجهة في دور الـ32

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads