الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

انقلاب سيارة، فيتو
انقلاب سيارة، فيتو

أصيب  5 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، بعد محطة تحصيل الرسوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة سوزوكي

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق ـ القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق وتسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

 

تموين الفيوم تتحفظ على كميات ضخمة من السلع المهربة و1.8 طن زيت طعام فاسد

إصابة 10 أشخاص في حادثين متفرقين بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولى التحقيق.

