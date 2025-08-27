بعد قضاء عطلة على الشاطئ والتمتع بأشعة الشمس ومياه البحر، تصبح البشرة بحاجة ماسة إلى عناية خاصة لتعويض ما فقدته من ترطيب وحيوية، ولعلاج أي آثار سلبية قد تتركها أشعة الشمس والملح والرطوبة.

والعناية بالبشرة بعد المصيف خطوة ضرورية للحفاظ على نضارتها وصحتها، ما يزيد من جمال البشرة ويحافظ عليها وبالتالي يزداد جمال صاحبتها.

نصائح مهمة للعناية بالبشرة بعد العودة من المصيف

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، نصائح مهمة للعناية بالبشرة بعد العودة من المصيف، منها:-

تنظيف البشرة جيدا، وبعد المصيف، تتعرض البشرة لتراكم بقايا الكريمات الواقية من الشمس، والرمال، والأتربة، والأملاح، لذا يفضل استخدام غسول لطيف مناسب لنوع البشرة يحتوي على مكونات مرطبة مثل الألوفيرا أو الجلسرين، مع تجنب استخدام الصابون القاسي لأنه يزيد من جفاف البشرة.

ترطيب البشرة المكثف، لأن التعرض للشمس والملح يؤدي إلى جفاف شديد في الجلد، لذا استخدمي كريم مرطب غني بالهيالورونيك أسيد أو زبدة الشيا أو زيت جوز الهند، ويمكن أيضا عمل ماسكات طبيعية مثل ماسك الزبادي مع العسل لترطيب البشرة بعمق.

في حال وجود احمرار أو حروق طفيفة نتيجة التعرض للشمس، يمكن استخدام جل الألوفيرا المبرد لتهدئة الجلد، ويمكن أيضا وضع كمادات باردة من الشاي الأخضر لتهدئة الالتهابات، وتجنبي تقشير الجلد المتقشر بقوة، واتركيه يتجدد بشكل طبيعي.

التقشير يساعد على إزالة الجلد الميت الناتج عن التعرض للشمس والبحر، ويفضل اختيار مقشر لطيف مثل مقشر السكر مع زيت الزيتون أو استخدام منتجات جاهزة تحتوي على أحماض الفواكه، ويكفي التقشير مرة أو مرتين أسبوعيا.

يمكن استخدام سيروم غني بفيتامين C لتفتيح البشرة وتوحيد لونها بعد الاسمرار، وفيتامين E وزيت اللوز الحلو يساعدان على ترميم الخلايا المتضررة.

الاهتمام بالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه الحمضية، التوت، والخضروات الورقية يعزز صحة البشرة من الداخل.

خلال المصيف يفقد الجسم الكثير من السوائل بسبب الحرارة والتعرض للشمس، لذا يجب شرب كميات كافية من الماء 8-10 أكواب يوميا لأنها تساعد على ترطيب البشرة وإعادة مرونتها.

عمل ماسكات طبيعية مهدئة، مثل ماسك الخيار والزبادي، وماسك العسل مع زيت جوز الهند، وماسك البطاطس المبشورة.

الشفاه قد تتشقق بسبب الشمس والملح، لذا استخدمي بلسم شفاه غني بزبدة الكاكاو.

منطقة حول العين حساسة جدا، ويفضل وضع كمادات باردة من الخيار أو أكياس الشاي لتقليل الانتفاخ والهالات.

قبل النوم، نظفي وجهك جيدا وأزيلي أي آثار للمكياج أو الكريمات.

استخدمي كريم ليلي مغذي يحتوي على الكولاجين أو الريتينول إن كان مناسب لبشرتك لتعزيز تجديد الخلايا أثناء النوم.

