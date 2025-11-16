6 فوائد غير متوقعة للعسل الأسود على البشرة وهذه طريقة استخدامه

18 حجم الخط

العسل الأسود للبشرة، تبحث الكثير من النساء عن حلول طبيعية فعّالة لاستعادة نضارة البشرة الشاحبة وإعادة الحيوية إلى البشرة المرهقة التي فقدت بريقها بسبب الإجهاد اليومي، نقص النوم، سوء التغذية أو التغيرات الهرمونية.





وفي السنوات الأخيرة، بدأ العسل الأسود – أو ما يُعرف بـ"المولاس" – يستعيد مكانته كأحد أقوى المكونات الطبيعية التي يمكن أن تعيد للبشرة صحتها ولمعانها بفضل غناه بالحديد والمعادن والعناصر المضادة للأكسدة.





ما الذي يجعل العسل الأسود خيارًا مثاليًا للبشرة الشاحبة؟

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العسل الأسود يتميز بتركيبته الفريدة التي تجعله مختلفًا عن العسل العادي أو الدبس؛ فهو يحتوي على نسبة عالية من الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والكالسيوم، وهي عناصر تلعب دورًا مهمًا في تغذية الخلايا وتحسين تجددها.



وأضافت، أن وجود الحديد في العسل الأسود يجعله مكونًا يدعم الدورة الدموية الدقيقة للبشرة، مما يساهم في إعادة اللون الطبيعي للبشرة، ويمنح الوجه مظهرًا أكثر امتلاءً وتوهجًا.



كما يساعد المغنيسيوم على تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات، بينما يعمل الكالسيوم والبوتاسيوم على تعزيز الترطيب والمرونة.





فوائد العسل الأسود للبشرة الشاحبة

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أهم فوائد العسل الأسود للبشرة، في السطور التالية.

1. يعيد الإشراقة الطبيعية للبشرة

احتواء العسل الأسود على الحديد يساعد بشكل مباشر في تحسين تدفق الدم داخل الشعيرات الدقيقة المغذية للجلد، وهذا ينعكس في صورة بشرة أكثر نضارة ولون موحد. كثير من النساء يشكين من شحوب الوجه رغم العناية اليومية، وهنا يأتي دور العسل الأسود كعلاج مغذٍ يعمل من الداخل والخارج في الوقت نفسه.

2. ترطيب عميق وملمس ناعم

بفضل قوامه السميك وقدرته على جذب الرطوبة، يعمل العسل الأسود كمرطب طبيعي قوي يساعد البشرة الجافة والشاحبة على استعادة نعومتها ومرونتها. وعند استخدامه كماسك، يخلق طبقة حامية تمنع فقدان الماء وتُبقي البشرة رطبة لساعات طويلة.

3. تفتيح تدريجي للبقع الداكنة

يحتوي العسل الأسود على مضادات أكسدة قوية تساعد في محاربة الجذور الحرة، وتخفّف تصبغات البشرة الناتجة عن الشمس أو الإرهاق أو سوء التغذية. ومع الاستخدام المنتظم، يساهم في توحيد لون البشرة وإضفاء توهج طبيعي.

4. تهدئة الالتهابات والحساسية

بفضل غناه بالمعادن مثل المغنيسيوم والمنغنيز، يساعد العسل الأسود على تهدئة الاحمرار والالتهابات الناتجة عن الجفاف أو التعرض للرياح الباردة. وهو مناسب إلى حد كبير للبشرة الحساسة إذا تم تخفيفه بمكونات مناسبة.

5. تغذية عميقة وتجديد الخلايا

العسل الأسود مليء بالمغذيات الدقيقة التي تحتاج إليها خلايا البشرة لتجديد نفسها. لذلك يعتبر خيارًا ممتازًا للنساء فوق سن الثلاثين اللاتي تبدأ بشرتهن في فقدان الكولاجين والنضارة، حيث يمنحها دفعة قوية من المعادن المهمة لصحتها.

6. يمنح امتلاءً طبيعيًا للوجه

وهي فائدة لا يعرفها الكثيرون. فعندما تتحسن الدورة الدموية وتزداد ترطيب الخلايا، تبدو البشرة أكثر امتلاءً وصحة، الأمر الذي يُخفف من مظهر الإرهاق والذبول.

العسل الأسود لبشرتك

طريقة استخدام العسل الأسود كماسك للبشرة الشاحبة

يمكن استخدام العسل الأسود بعدة طرق، لكن أكثرها فعالية للبشرة الشاحبة هو مزجه مع مكونات تزيد من امتصاص المعادن وتمنح إشراقة فورية.

الماسك الأساسي (غني بالحديد والمعادن)

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الأسود

ملعقة صغيرة من الزبادي أو الحليب

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري للبشرة العادية والدهنية، يُستبدل بماء الورد للبشرة الحساسة)

الطريقة:

يُخلط العسل الأسود مع المكون السائل المختار حتى يصبح القوام متجانسًا.

يُوزع على بشرة نظيفة وجافة.

يُترك لمدة 15–20 دقيقة.

يُغسل بالماء الفاتر ثم البارد.

النتيجة:

ترطيب عميق، إشراقة ملحوظة، وتورّد طبيعي بسبب تنشيط الدورة الدموية.

ماسك العسل الأسود والطحينة لتفتيح اللون وتغذية البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة عسل أسود

ملعقة كبيرة طحينة

بضع قطرات من ماء الورد

الطريقة:

يُخلط المزيج ويوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

هذا الماسك يُساعد على تفتيح البقع الداكنة، وتغذية البشرة الدهنية والجافة على حد سواء.

ماسك العسل الأسود والقهوة لتوريد البشرة الشاحبة

مناسب للبشرة المتعبة بعد يوم طويل.

المكونات:

ملعقة عسل أسود

ملعقة صغيرة قهوة مطحونة

قليل من الماء الدافئ

الطريقة:

يدلك الوجه بالمزيج لمدة دقيقة ثم يُترك 10 دقائق.

يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتوريد البشرة فورًا.

نصائح مهمة عند استخدام العسل الأسود للبشرة

يجب اختبار حساسية بسيطة على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام.

يفضّل استخدامه مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

تجنّبي وضعه على البشرة إذا كان هناك جروح مفتوحة.

يفضّل ترطيب البشرة بعد غسله للحصول على نتائج مضاعفة.

شرب ملعقة صغيرة من العسل الأسود يوميًا مفيد للبشرة أيضًا لأنه يرفع مستوى الحديد في الجسم.

ومع استخدامه بانتظام كماسك أو إدخاله في الروتين اليومي للعناية، يمكن لأي امرأة أن تحصل على بشرة أكثر إشراقًا وامتلاءً وصحة، بدون الحاجة لمنتجات كيميائية أو إجراءات تجميلية مكلفة.

