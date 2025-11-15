مشروب واحد وفوائد مزدوجة، عصائر طبيعية تنظّف القولون وتحسن البشرة

18 حجم الخط

عصائر طبيعية تنظّف القولون وتحسّن البشر، في السنوات الأخيرة زادت شعبية العصائر الطبيعية كوسيلة سهلة وممتعة للحصول على جرعة مركّزة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.





ومع تزايد الوعي الصحي، أصبح كثير من الأشخاص يبحثون عن مشروبات تساعدهم على تحسين صحة جهازهم الهضمي، خصوصًا القولون، وفي الوقت ذاته تمنحهم بشرة صحية نضرة.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك مشروبات بسيطة يمكن إعدادها في المنزل تؤدي هذه المهمة المزدوجة بكفاءة غير متوقعة، حيث تعمل على تنظيف القولون من السموم والفضلات، وتعيد للبشرة حيويتها بفضل محتواها من الفيتامينات والمعادن.



أضافت الدكتورة مروة، أن هناك العديد من العصائر الطبيعية، التي تمنح الجسم دفعة قوية من الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة، مما يعمل على تحسن الهضم وتنظيف القولون، الأمر الذي يؤدي إلى أن تتنفس البشرة وتستعيد إشراقتها، وهو ما توضحه الدكتورة مروة، في السطور التالية.





لماذا تحتاج أجسامنا إلى تنظيف القولون؟



القولون جزء أساسي من الجهاز الهضمي، ومسؤول عن امتصاص الماء وبعض العناصر الغذائية، إضافة إلى التخلص من الفضلات. ومع العادات الغذائية غير الصحية، وتناول الوجبات السريعة، والإفراط في السكريات، يصبح القولون مثقلًا بالغازات والسموم، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الانتفاخ، الإمساك، فقدان الشهية، والتعب العام.

وعندما لا يعمل القولون بكفاءة، يتأثر الجلد مباشرة، لأنه عضو حساس يتفاعل بسرعة مع حالة الجهاز الهضمي.

فالعديد من الأمراض الجلدية، كالبثور والالتهابات والبشرة الباهتة، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بما يحدث داخل الأمعاء. لذلك، فإن أي خطوة نحو تحسين صحة القولون هي خطوة ضمنية نحو تعزيز صحة ونضارة البشرة.

كيف ترتبط صحة القولون بالبشرة؟



تحتوي الأمعاء على تريليونات من البكتيريا النافعة التي تشكّل ما يُعرف بـ"ميكروبيوم الأمعاء".

هذه البكتيريا لها دور رئيسي في الهضم، والمناعة، وتنظيم الالتهابات. وعندما يحدث خلل في توازنها بسبب طعام غير صحي أو توتر أو مضادات حيوية، تظهر علامات واضحة على البشرة، مثل:

حب الشباب والالتهابات المتكررة

جفاف البشرة وافتقارها للترطيب

بهتان اللون وشحوب الوجه

ظهور الهالات السوداء

زيادة حساسية الجلد

لذلك فإن تناول عصائر غنية بالألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات يساعد في إعادة التوازن للأمعاء، وتنظيف القولون، وتقليل الالتهابات الداخلية، وهو ما ينعكس بسرعة على البشرة.

عصائر طبيعية تنظّف القولون وتحسّن البشرة



1. عصير التفاح والليمون والزنجبيل

يعد هذا العصير من أشهر مشروبات الديتوكس لأنه يعمل على تنظيف القولون بفضل احتوائه على البكتين، وهي ألياف قابلة للذوبان تساعد على طرد السموم. إضافة إلى ذلك، تحتوي التفاحة على مضادات أكسدة قوية مثل "الكيرسيتين"، التي تحارب الالتهابات وتحسن مظهر البشرة.



فوائد للقولون: تخفيف الإمساك، تحسين الهضم، تقليل الغازات.



فوائد للبشرة: التفتيح، محاربة الشيخوخة المبكرة، تهدئة الاحمرار بفضل الليمون والزنجبيل.



طريقة التحضير:

تفاحة + نصف ليمونة + قطعة صغيرة من الزنجبيل + كوب ماء، يُخلط جيدًا ويُشرب صباحًا.

2. عصير الجزر والكرفس والبرتقال

مشروب ممتاز لمن يعانون من القولون العصبي أو الإمساك المزمن. يحتوي الجزر على بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو فيتامين أساسي لصحة الجلد وتجديد الخلايا.



فوائد للقولون: تحسين حركة الأمعاء بفضل ألياف الكرفس، وتقليل الالتهابات.



فوائد للبشرة: توحيد اللون، تقليل البقع الداكنة، والحماية من الجفاف.



التحضير:

جزرتان + عود كرفس + عصير برتقالة واحدة. يُفضل شربه طازجًا.

3. عصير الخيار والنعناع والليمون

هذا العصير يُعتبر "مبردًا" للأمعاء، ومُهدئًا للقولون المُلتهب. الخيار غني بالماء، مما يساعد على ترطيب الجسم والبشرة من الداخل، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على تنظيف الجهاز الهضمي.



فوائد للقولون: تقليل تهيّج القولون العصبي، تسهيل حركة الفضلات، تخفيف الانتفاخ.



فوائد للبشرة: ترطيب عميق، تقليل الانتفاخ تحت العين، تحسين مرونة الجلد.

4. عصير البنجر (الشمندر) والتفاح والجزر

يُعرف هذا الخليط باسم "عصير ABC" ويُعد من أقوى العصائر المنظفة للقولون والكبد معًا. الشمندر غني بالنيتريت الطبيعي الذي يحسّن الدورة الدموية، مما يمنح البشرة توهجًا طبيعيًا.



فوائد للقولون: تنظيف عميق، دعم صحة البكتيريا النافعة، تقليل الإمساك.



فوائد للبشرة: تعزيز إنتاج الكولاجين، تحسين لون الجلد، مقاومة علامات الشيخوخة.

5. عصير الأناناس والكيوي وبذور الشيا

من المشروبات اللطيفة التي تساعد على الهضم بفضل إنزيم البروميلين الموجود في الأناناس، وهو إنزيم يساعد في تفكيك البروتينات وبالتالي يقلل من مشكلة عسر الهضم.



فوائد للقولون: تقليل الانتفاخ، تحسين الهضم، منع تراكم الفضلات.



فوائد للبشرة: الكيوي غني بفيتامين C الذي يعزز إشراقة البشرة ويقوي الكولاجين.



لمسة إضافية: بذور الشيا مصدر مهم للألياف التي تنظف القولون بشكل فعال.

6. عصير السبانخ والتفاح الأخضر والليمون

لمن يبحث عن مشروب غني بالكلوروفيل الذي يساعد على تنقية الدم وتقليل السموم، فإن هذا العصير مناسب جدًا. السبانخ مصدر ممتاز للحديد والمغنيسيوم، ما يجعله من أفضل العصائر لصحة الجلد.



فوائد للقولون: تحسين عملية الإخراج، دعم البكتيريا النافعة، منع التهيّج.



فوائد للبشرة: تفتيح، تجديد خلايا الجلد، تقليل الهالات.

أفضل أوقات تناول العصائر لتنظيف القولون وتحسين البشرة



الصباح الباكر: قبل الإفطار بنصف ساعة لنتيجة أفضل في الهضم.



بين الوجبات: يساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات دون تداخل مع الطعام.



قبل النوم بساعتين: عصائر مهدئة مثل الخيار والنعناع تساعد على هضم أفضل أثناء الليل.

مشروبات لنضارة البشرة

نصائح لتعظيم الفائدة



تقليل السكر تمامًا أو الاستغناء عنه.



تناول العصير طازجًا لعدم فقدان الفيتامينات.



إضافة ملعقة عسل طبيعي إذا لزم الأمر.



شرب الماء بكميات كافية طوال اليوم.



الاعتماد على ألياف حقيقية: ليس عصيرًا فقط بل إدخال خضار وفاكهة كاملة في النظام الغذائي.

