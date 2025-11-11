الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أساسيات تقشير البشرة في المنزل بمكونات طبيعية

تقشير البشرة
تقشير البشرة
18 حجم الخط

تقشير البشرة من الخطوات الأساسية في روتين العناية بالجمال، فهو يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتجديد خلايا الجلد ليبدو الوجه أكثر نضارة ونعومة.

وعند استخدام المكونات الطبيعية للتقشير، يمكنك الحصول على نتائج فعالة وآمنة دون تعريض البشرة للمواد الكيميائية القاسية.

أساسيات تقشير البشرة بالمكونات الطبيعية

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن التقشير الطبيعي هو عملية إزالة الطبقة السطحية من الجلد باستخدام مواد طبيعية تحتوي على عناصر تساعد على تفكيك الخلايا الميتة وتحفيز نمو خلايا جديدة، مثل السكر، والعسل، والقهوة، أو الزيوت الطبيعية، ومن فوائده:-

  • يزيل الجلد الميت ويجعل البشرة أكثر إشراقة.
  • يحسن امتصاص البشرة للمرطبات والماسكات.
  • يقلل من ظهور البقع الداكنة وآثار الحبوب.
  • ينعم الملمس ويفتح لون البشرة تدريجيا.
  • ينشط الدورة الدموية في الوجه.

أنواع التقشير الطبيعي حسب نوع البشرة

وأضافت دعاء، أن من أنواع تقشير البشرة على حسب نوعها:-

  • البشرة الدهنية، يفضل استخدام مقشرات تمتص الزيوت مثل القهوة، والطمي المغربي، وعصير الليمون المخفف.
  • البشرة الجافة، الأفضل استخدام العسل، وزيت الزيتون، والشوفان المطحون.
  • البشرة الحساسة، تحتاج لمواد لطيفة مثل الزبادي، والخيار، والشوفان.
  • البشرة المختلطة، يمكن الجمع بين مقشرات خفيفة مثل السكر والعسل مع مناطق مختلفة حسب الحاجة.
تقشير البشرة 
تقشير البشرة 

خلطات طبيعية فعالة لتقشير البشرة

وتابعت، أن هناك خلطات طبيعية فعالة لتقشير البشرة، منها:-

  • ملعقة صغيرة من السكر + ملعقة من العسل + قطرات ليمون، يفرك الوجه بلطف بحركات دائرية لمدة 3 دقائق ثم يغسل بماء فاتر.
  • ملعقة قهوة + نصف ملعقة زيت جوز الهند، مناسب للبشرة الدهنية والعادية، يعطي إشراقة فورية.
  • ملعقة شوفان مطحون + ملعقة زبادي، مثالي للبشرة الحساسة لأنه يهدئها ويرطبها.
  • ملعقة طمي مغربي + ماء ورد كافٍ لعمل عجينة، يترك على الوجه حتى يجف قليلا ثم يفرك ويغسل.

العناية بالبشرة قبل التقشير الطبيعي

وأوضحت دعاء محمد خبيرة التجميل، أن هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها قبل تقشير البشرة،ومنها:-

  • تنظيف الوجه جيدا، استخدمي غسولًا لطيف لإزالة الأوساخ والمكياج، فالتقشير يجب أن يجري على بشرة نظيفة.
  • فتح المسام، يمكنك عمل بخار ماء دافئ لمدة 5 دقائق لتفتيح المسام ومساعدة المقشر على العمل بعمق.
  • تجنب المكياج أو المستحضرات الكيميائية، لا تضعي أي كريم أو مكياج قبل عملية التقشير لتفادي تهيج الجلد.

العناية بالبشرة بعد التقشير الطبيعي

  • غسل الوجه بالماء الفاتر فقط دون صابون أو غسول قوي.
  • استخدام تونر طبيعي مثل ماء الورد لتهدئة المسام.
  • ترطيب البشرة بعمق باستخدام كريم مرطب أو زيوت طبيعية مثل زيت اللوز أو الجوجوبا.
  • تجنب التعرض للشمس مباشرة بعد التقشير لمدة 24 ساعة على الأقل.
  • عدم استخدام المكياج أو العطور على البشرة المقشرة في نفس اليوم لتجنب الالتهاب.
txt

مشروبات عشبية تنظف البشرة وتقلل الحبوب بطرق طبيعية وآمنة

txt

أسرار نضارة البشرة والحفاظ على شبابها

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البشرة تقشير البشرة ترطيب البشرة العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

خبيرة تجميل توجه نصائح مهمة لتوحيد لون وملمس البشرة

كيفية تهيئة البشرة قبل وضع المكياج

أفضل وصفات طبيعية لشد المسام وتنعيم البشرة

الأكثر قراءة

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

2 مليار جنيه خسائر البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

علي ماهر: فخور بانضمام سبعة من لاعبي سيراميكا لصفوف المنتخب

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها بكشف الأعداء والحاقدين

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

المزيد
الجريدة الرسمية