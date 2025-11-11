أساسيات تقشير البشرة في المنزل بمكونات طبيعية

18 حجم الخط

تقشير البشرة من الخطوات الأساسية في روتين العناية بالجمال، فهو يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتجديد خلايا الجلد ليبدو الوجه أكثر نضارة ونعومة.

وعند استخدام المكونات الطبيعية للتقشير، يمكنك الحصول على نتائج فعالة وآمنة دون تعريض البشرة للمواد الكيميائية القاسية.

أساسيات تقشير البشرة بالمكونات الطبيعية

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن التقشير الطبيعي هو عملية إزالة الطبقة السطحية من الجلد باستخدام مواد طبيعية تحتوي على عناصر تساعد على تفكيك الخلايا الميتة وتحفيز نمو خلايا جديدة، مثل السكر، والعسل، والقهوة، أو الزيوت الطبيعية، ومن فوائده:-

يزيل الجلد الميت ويجعل البشرة أكثر إشراقة.

يحسن امتصاص البشرة للمرطبات والماسكات.

يقلل من ظهور البقع الداكنة وآثار الحبوب.

ينعم الملمس ويفتح لون البشرة تدريجيا.

ينشط الدورة الدموية في الوجه.

أنواع التقشير الطبيعي حسب نوع البشرة

وأضافت دعاء، أن من أنواع تقشير البشرة على حسب نوعها:-

البشرة الدهنية، يفضل استخدام مقشرات تمتص الزيوت مثل القهوة، والطمي المغربي، وعصير الليمون المخفف.

البشرة الجافة، الأفضل استخدام العسل، وزيت الزيتون، والشوفان المطحون.

البشرة الحساسة، تحتاج لمواد لطيفة مثل الزبادي، والخيار، والشوفان.

البشرة المختلطة، يمكن الجمع بين مقشرات خفيفة مثل السكر والعسل مع مناطق مختلفة حسب الحاجة.

خلطات طبيعية فعالة لتقشير البشرة

وتابعت، أن هناك خلطات طبيعية فعالة لتقشير البشرة، منها:-

ملعقة صغيرة من السكر + ملعقة من العسل + قطرات ليمون، يفرك الوجه بلطف بحركات دائرية لمدة 3 دقائق ثم يغسل بماء فاتر.

ملعقة قهوة + نصف ملعقة زيت جوز الهند، مناسب للبشرة الدهنية والعادية، يعطي إشراقة فورية.

ملعقة شوفان مطحون + ملعقة زبادي، مثالي للبشرة الحساسة لأنه يهدئها ويرطبها.

ملعقة طمي مغربي + ماء ورد كافٍ لعمل عجينة، يترك على الوجه حتى يجف قليلا ثم يفرك ويغسل.

العناية بالبشرة قبل التقشير الطبيعي

وأوضحت دعاء محمد خبيرة التجميل، أن هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها قبل تقشير البشرة،ومنها:-

تنظيف الوجه جيدا، استخدمي غسولًا لطيف لإزالة الأوساخ والمكياج، فالتقشير يجب أن يجري على بشرة نظيفة.

فتح المسام، يمكنك عمل بخار ماء دافئ لمدة 5 دقائق لتفتيح المسام ومساعدة المقشر على العمل بعمق.

تجنب المكياج أو المستحضرات الكيميائية، لا تضعي أي كريم أو مكياج قبل عملية التقشير لتفادي تهيج الجلد.

العناية بالبشرة بعد التقشير الطبيعي

غسل الوجه بالماء الفاتر فقط دون صابون أو غسول قوي.

استخدام تونر طبيعي مثل ماء الورد لتهدئة المسام.

ترطيب البشرة بعمق باستخدام كريم مرطب أو زيوت طبيعية مثل زيت اللوز أو الجوجوبا.

تجنب التعرض للشمس مباشرة بعد التقشير لمدة 24 ساعة على الأقل.

عدم استخدام المكياج أو العطور على البشرة المقشرة في نفس اليوم لتجنب الالتهاب.

