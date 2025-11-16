العدس المطحون لتقشير البشرة والتنظيف العميق للمسام

18 حجم الخط

العدس المطحون، من البقوليات الغنية بالبروتين والألياف، إلى جانب أنه يمكن أن يكون عنصرًا طبيعيًا فعالًا للعناية بالبشرة. إذ يعرف العدس المطحون بخصائصه المميزة في تنظيف البشرة بعمق، تقشير الجلد الميت، ومنح البشرة مظهرًا نضرًا ومشدودًا، وهو ما أكدته خبيرة التجميل هبه محمد.



أضافت خبيرة التجميل، هبة محمد أن استخدام العدس المطحون للعناية بالبشرة من الوسائل التجميلية المنتشرة في مختلف الثقافات، خاصة في الهند والشرق الأوسط، حيث كان جزءًا من الروتين الجمالي التقليدي منذ قرون.





أهم فوائد العدس المطحون للبشرة



وتستعرض خبيرة التجميل، في السطور التالية، أهم فوائد العدس المطحون للبشرة.



لتقشير البشرة بعمق

أوضحت خبيرة التجميل، أن العدس المطحون يتميز بقدرته على إزالة الجلد الميت بلطف دون التسبب في تهيج البشرة.

فهو يحتوي على حبيبات دقيقة تعمل كمقشر طبيعي، يحفز تجدد الخلايا، ويترك البشرة ناعمة وموحدة اللون.



يمكن استخدام العدس المطحون وحده أو خلطه مع مكونات طبيعية أخرى مثل الحليب أو ماء الورد لتسهيل توزيعه على الوجه وتحقيق أفضل النتائج.

تنظيف المسام وإزالة الشوائب

إحدى أهم فوائد العدس المطحون هي قدرته على تنظيف المسام بعمق. فهو يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة والأوساخ المتراكمة داخل المسام، مما يقلل من ظهور الرؤوس السوداء والبثور. كما يعمل العدس المطحون على منع انسداد المسام، وهو أمر أساسي للحفاظ على بشرة صحية وخالية من الشوائب، خاصة للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب.

تفتيح البشرة وتحسين مظهرها

العدس المطحون غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من ظهور التصبغات والبقع الداكنة. استخدام ماسك العدس المطحون بانتظام يساهم في تفتيح البشرة تدريجيًا ويمنحها إشراقة طبيعية. كما يمكن أن يقلل من علامات التعب والإجهاد على البشرة، مما يجعلها تبدو أكثر شبابًا وحيوية.

ترطيب وتغذية البشرة

إضافة مكونات طبيعية أخرى للعدس المطحون مثل الحليب، الزبادي، أو العسل يجعل الماسك أكثر فاعلية في ترطيب البشرة وتغذيتها. البروتينات والفيتامينات الموجودة في العدس تعمل على تغذية البشرة من الداخل، ما يساهم في تحسين مرونتها وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة.

تفتيح البقع وتقليل الالتهابات

العدس المطحون يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا للبشرة الملتهبة أو الحساسة. يمكن استخدامه لعلاج البقع الداكنة الناتجة عن التعرض للشمس أو آثار حب الشباب، إذ يساعد على تهدئة الجلد وتحسين نسيجه مع الوقت.

العدس المطحون للبشرة

طرق استخدام العدس المطحون على البشرة

هناك عدة طرق للاستفادة من العدس المطحون للعناية بالبشرة:

الماسك التقليدي:

يتم خلط ملعقة كبيرة من العدس المطحون مع ملعقة صغيرة من ماء الورد لتكوين معجون ناعم.

يوضع على الوجه مع التدليك بحركات دائرية لمدة 5–10 دقائق ثم يشطف بالماء الفاتر.

ماسك الترطيب والتغذية:

يخلط العدس المطحون مع ملعقة صغيرة من الحليب أو الزبادي والعسل.

يوضع على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر، لتحصل البشرة على ترطيب عميق وتغذية طبيعية.

ماسك لتفتيح البشرة:

يمكن إضافة القليل من عصير الليمون إلى العدس المطحون وماء الورد، حيث يساعد الليمون على تفتيح التصبغات وتحسين إشراقة البشرة.

نصائح للحصول على أفضل النتائج

يُفضل استخدام العدس المطحون مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

يجب تجنب الإفراط في الفرك لتفادي تهيج البشرة.

يمكن حفظ العدس المطحون في وعاء محكم بعيدًا عن الرطوبة والحرارة للحفاظ على جودته.

