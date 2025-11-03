يتسبب في توقف القلب ونزيف بالمخ، جمال شعبان يحذر من الضغط المنخفض

الضغط المنخفض، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من حالات الضغط المنخفض، وخاصة التي يكون فيها الضغط عادي، ثم ينخفض فجأة ما يؤدي لهبوط في ضخ الدم، ويقل الدماء الصاعدة للمخ، فتقل درجة الوعي محدثة إغماءة كاملة.

آثار ضغط الدم المنخفض على أمراض القلب

من أثار ضغط الدم المنخفض أنه يؤدي لتقليل النبض لأقل من ٤٠ نبضة في الدقيقة، وفي بعض الأحيان يحدث توقف لحظي في القلب أو لبضع ثوان، وهو التحدي الأكبر في أمراض كهرباء القلب

خطورة ضغط الدم المنخفض، فيتو



وعن ضغط الدم المنخفض، قال الدكتور جمال شعبان: "الضغط المنخفض والهبوط والإغماء والعصب الحائر المحير.. بدايةً الضغط المنخفض أقل من ٩٠ مم ز، يعتبر نعمة وليس نقمة، عندما يكون الضغط العادي للشخص، وليس مصحوبًا بأعراض الهبوط والدوخة وزغللة العين والإغماء"

وكشف الدكتور جمال شعبان عن مشكلة ضغط الدم المنخفض، فقال: "المشكلة عندما يكون الضغط طبيعي، وفجأة ينخفض، ويحدث هبوط في ضخ الدم، وتراجع في الدورة الدموية، ويقل الدم الصاعد للمخ والنازل للأطراف، فتقل درجة الوعي، وتحدث زغللة أو اسوداد في النظر والأطراف تتلج، والعرق يزيد، وممكن يسقط الشخص ويرتطم بالأرض، وممكن يفقد الوعي كليًا أو جزئيًا وتحدث إغماءة كاملة أو شبه إغماءة"

التحدي الأكبر في أمراض كهربا القلب

وعندما تحدث هذه الأثار بسبب الضغط المنخفض، أوضح الدكتور جمال شعبان أن "المشكلة تكون في العصب الحائر، الذي يُطلق عليه أسم العصب المحير، الذي يمكن أن يسبب انخفاض الضغط، وتباطؤ في معدل ضربات القلب، وربما يقل النبض لأقل من ٤٠ في الدقيقة، وفي بعض الأحيان يحصل توقف لحظي في القلب أو لبضع ثوان، بما يسمى العصب المحير لأنه إلي الآن التحدي الأكبر في أمراض كهرباء القلب"

التحذير من ضغط الدم المنخفض، فيتو



وتابع الدكتور جمال شعبان قائلًا: "وهناك بعض النظريات التي تفترض أنه من أمراض المناعة مثل الروماتويد والذئبة الحمراء، وأحيانًا يكون انخفاض الضغط مع الوقوف، ومعه تسارع في ضربات القلب، حيث يؤدي إلي خلل العصب الحائر، إلي فشل القلب في سحب الدم من الأطراف، عكس الجاذبية الأرضية عند وقوف الشخص"

وعن علاج ضغط الدم المنخفض، قال جمال شعبان: "اختبار المنضدة المائلة يساهم لحدٍ كبير في تشخيص هذا المرض، مثل هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلي علاج دوائي، وأشهر دواء هو الميدودرين، لكن المشكلة أن الجرعة الصحيحة تصل إلي ٨ أقراص يوميًا وبالتالي لا يتناوله أحد "

علاج حالات ضغط الدم المرتفع

كما أشار الدكتور جمال شعبان إلى أهمية تناول المريض "سوائل وعصائر وشرب الماء، وارتداء الجورب الضاغط، وتجنب الوقوف المفاجيء، أو الوقوف لمدة طويلة، وتجنب التعرض للشمس مباشرة، وخاصة في وقت الذروة والظهيرة، وأحيانًا يكون زراعة بطارية كهربية، لتنظيم كهرباء القلب والوقاية من الإغماء أو السقوط"

الضغط المنخفض المفاجيء يسبب الإغماء، فيتو



وعن حدوث الضغط المنخفض في بعض الحالات، قال جمال شعبان: "بعض الحالات نتيجة خمول وكسل في الغدة الدرقية، ومن الضرورى علاج الغدة الدرقية، ويحدث لدي بعض الناس نتيجة كسل في الغدة الجار كلوية، ولابد من علاج بالكورتيزون، والأنيميا الشديدة ممكن تعمل هبوط في الضغط، ولابد من نقل دم"

أما في حالة الهبوط الحاد المفاجئ في الضغط، فأكد الدكتور جمال شعبان على أهمية "حالة طوارئ وعناية مركزة، في حالات الهبوط المفاجئ في الضغط نتيجة نزيف حاد، لابد من نقل دم، وممكن يكون نتيجة جلطة في القلب أو الرئة"

