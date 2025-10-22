بدائل صحية لاستخدام الملح في الطعام لمرضى ضغط الدم

عند تشخيص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فغالبًا ما تكون أول توصية يقدمها الطبيب هي تقليل تناول الملح، فالملح الزائد أو الصوديوم يؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم، ما يسبب ضغطًا إضافيًا على القلب والشرايين.

ورغم أن التوقف عن تناول الملح يبدو صعبًا، خاصة لعشاق النكهات القوية، إلا أن هناك بدائل صحية تمكن من الحفاظ على المذاق دون الإضرار بصحتك.

أوضح الدكتور فيكرام فورا، استشاري أمراض القلب أن تقليل الملح لا يعني فقدان النكهة، بل هو وسيلة لإعادة تدريب براعم التذوق على تذوق النكهات الطبيعية للطعام بحسب ما نشر على Onlymyhealth.

لماذا الإفراط في الملح خطر على صحتك؟

الملح (كلوريد الصوديوم) ضروري لتنظيم السوائل ووظائف الأعصاب، إلا أن معظم الأنظمة الغذائية الحديثة تحتوي على كميات تفوق حاجة الجسم بكثير.

ووفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، لا ينبغي أن يتجاوز الاستهلاك اليومي 5 غرامات من الملح – أي ما يعادل ملعقة صغيرة واحدة.

غير أن أغلب الأشخاص يتناولون ضعف هذه الكمية تقريبًا، مما يرفع مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وحتى تلف الكلى.

بدائل صحية للملح ينصح بها الأطباء

1. بدائل الملح القائمة على البوتاسيوم

يعد كلوريد البوتاسيوم من أكثر البدائل شيوعًا، إذ يمنح الطعم المالح نفسه تقريبًا ولكن بنسبة صوديوم أقل.

ويساعد البوتاسيوم على موازنة آثار الصوديوم في الجسم وخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

ومع ذلك، ينصح المرضى الذين يعانون من مشكلات في الكلى أو يتناولون أدوية معينة باستشارة الطبيب قبل استخدام هذا النوع من الأملاح.

2. الأعشاب والتوابل: نكهات غنية وفوائد متعددة

يمكن للأعشاب والتوابل أن تكون أفضل بديل طبيعي للملح، فهي تضيف عمقًا ونكهة دون أي أضرار.



وتشمل الخيارات الشائعة: الثوم، والريحان، والزعتر، والفلفل الأسود، والكمون، والكركم، والكزبرة.



وتضفي التوابل مثل الكمون أو قشر الليمون نكهة مميزة تُغني عن إضافة الملح تمامًا.

كما يمكن خلط إكليل الجبل المجفف أو رقائق الفلفل الحار لتحضير مزيج منزلي يمنح الطعام نكهة قوية وصحية.

3. عصير الليمون والخل

إضافة القليل من عصير الليمون أو الخل الطبيعي إلى الطعام قد يعطي الإحساس نفسه الذي يقدمه الملح، فالحموضة تعزز النكهة وتوازن الطعم، مما يُقلل الحاجة إلى الصوديوم.



يمكن تجربة عصر الليمون على الخضروات المشوية أو السلطات أو الشوربة لإضفاء نكهة منعشة ومميزة، مع فوائد إضافية للهضم والتمثيل الغذائي.

4. الأعشاب البحرية والخميرة الغذائية



تحتوي الأعشاب البحرية على معادن نادرة ونكهة مالحة خفيفة، بينما تضيف الخميرة الغذائية طعمًا يشبه الجبن، ما يجعلها مثالية للمكرونة أو الفشار أو الأطباق النباتية.

لا يعني الحفاظ على ضغط دم صحي التخلي عن متعة الطعام، فباستخدام بدائل مثل ملح البوتاسيوم، والأعشاب، والحمضيات، والأعشاب البحرية، يمكن الاستمتاع بالنكهات الطبيعية دون زيادة المخاطر الصحية.



الأمر يتطلب فقط بعض الوقت للتكيف، إذ تشير الدراسات إلى أن براعم التذوق تحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتعتاد على المذاق الأقل ملوحة.

