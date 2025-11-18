أخبار مصر: إعلان نتيجة انتخابات النواب، كواليس ما قبل بيان السيسي، تعرض فنان جديد لحادث مروع، قرار أممي عن غزة وحماس تهدد

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بمسرح التليفزيون المصري – ماسبيرو، حيث دعت جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين لحضور وقائع المؤتمر الصحفي.

بتأييد 13 دولة، مجلس الأمن يقر مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

أقر مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مشروع القرار الأمريكي المؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة بعد تأييد 13 دولة.

موضوع بيراوده منذ 3 أيام، كامل الوزير يكشف كواليس ما قبل بيان السيسي بشأن الانتخابات (فيديو)

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، كواليس بيان الرئيس السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب “المرحلة الأولى” وتوجيهه للهيئة الوطنية للانتخابات، بضرورة اتخاذ كافة من يلزم من شأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، بعد زيادة الاعتراضات على نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب.

العربية اتهشمت، تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سير مروع

تعرض الفنان فادي خفاجة، صباح اليوم الثلاثاء، لحادث سير مروع أسفر عن تحطم سيارته بشكل كبير.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات تصفيات أوروبا وآسيا لكأس العالم

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في تصفيات كأس العالم 2026 لقارتي أوروبا وآسيا، ودور الـ16 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا في قطر، ومباريات ودية كبيرة.

فتح أبواب الجحيم، بيان عاجل من حماس بشأن خطة ترامب بشأن غزة بعد موافقة مجلس الأمن

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، رفضها خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي.

في لحظة واحدة، أشهر فنانتين توأمتين في ألمانيا تتخلصان من حياتهما بعد كتابة وصيتهما

تخلصت التوأمتان كيسلر، وهما فنانتان ألمانيتان بلغتا ذروة شهرتهما في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، من حياتهما عن عمر 89 عامًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف وزارة الري والموارد المائية

يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الثلاثاء، باب تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف وزارة الري والموارد المائية.

السلطة الفلسطينية ترحب بإقرار الخطة الأمريكية بشأن غزة

رحبت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، بإقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الخطة الأمريكية بشأن قطاع غزة.

فترة نقاهة بالأمر وفحوصات جديدة، تفاصيل الحالة الصحية لـ تامر حسني بعد خضوعه لجراحة في ألمانيا

كشف مصدر مقرب من الفنان تامر حسني، تفاصيل خضوع نجم الجيل لجراحة دقيقة في العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام القليلة الماضية.

يوم حزين في تاريخ المجلس، روسيا تكشف أسباب رفض القرار الأمريكي بشأن غزة

أعرب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن مآخذ موسكو على القرار الأمريكي بشأن غزة، مشيرًا إلى أنه "لا يتضمن تأكيدًا على المقررات والمبادئ الأساسية بما فيها حل الدولتين".

وزير النقل: مصر لن تبيع موانيها القومية وأقول للمصريين اطمئنوا على قناة السويس (فيديو)

وجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، رسالة طمأنة للمصريين بشأن قناة السويس والمواني القومية بمصر.

نائبة أمريكية: بيل وهيلاري كلينتون يرفضان الإدلاء بشهادتهما حول علاقتهما بجيفري إبستين

أفادت عضو لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، آنا باولينا لونا، أن الزوجين بيل وهيلاري كلينتون يرفضان الحضور للإدلاء بشهادتيهما أمام اللجنة حول علاقتهما بجيفري إبستين.

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم، وتوقعت أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فور تلقيه إشارة، مادورو يبدي استعداده للتحدث مع ترامب "وجها لوجه"

أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين، استعداده للتحدث "وجهًا لوجه" مع الرئيس دونالد ترامب الذي أثار احتمال عقد محادثات مع نظيره، في حين تنشر الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية في منطقة الكاريبي كجزء من عملية لمكافحة المخدرات.

ما بين لعبة "التحالف "ونظرية "العار"، قراءة في المشهد الانتخابي الساخن بدائرة شرق بأسيوط

وسط مشهد انتخابي شديد التعقيد وعلى صفيح ساخن يشتعل الصراع بين مرشحي جولة الإعادة بالدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط في واحدة من أكثر الجولات الانتخابية سخونة وإثارة في تاريخ المحافظة الانتخابي.

مذهل وانتظروا إعلانات مثيرة قريبا، أول تعليق من ترامب على تمرير خطته حول غزة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تصويت مجلس الأمن على خطته بشأن غزة، بـ"المذهل"، بعد أن أقر تشكيل مجلس السلام، معتبرًا القرار "أحد أكبر التوافقات في تاريخ الأمم المتحدة".

الاحترافية ضد الشعبية، معركة "تكسير عظام" لمرشحي النواب بالفيوم بعد ملحق "لم ينجح أحد"

أظهر الحصر المبدئي للأصوات في محافظة الفيوم، إعادة الانتخابات في كل الدوائر، حتى الدائرة الرابعة، مركزي أبشواي ويوسف الصديق التي ما زالت محور حديث الشارع في الفيوم، بعد تظلم المرشح مصطفي مؤمن على حصر الأصوات وحجب الحصر النهائي فمن المتوقع أيضًا أن يحدث بها إعادة.

