الاحترافية ضد الشعبية، معركة "تكسير عظام" لمرشحي النواب بالفيوم بعد ملحق "لم ينجح أحد"

أظهر الحصر المبدئي للأصوات في محافظة الفيوم، إعادة الانتخابات في كل الدوائر، حتى الدائرة الرابعة، مركزي أبشواي ويوسف الصديق التي ما زالت محور حديث الشارع في الفيوم، بعد تظلم المرشح مصطفي مؤمن على حصر الأصوات وحجب الحصر النهائي فمن المتوقع أيضًا أن يحدث بها إعادة.

دائرة مركز ومدينة الفيوم

ففي دائرة مركز ومدينة الفيوم، ستجرى الإعادة بين كل من محمد محمود عبدالقوي، مرشح مستقبل وطن، الذي لم يفصله عن النصف زائد واحد سوى 6 أصوات فقط قد يحصل عليهم من أصوات الناخبين في الخارج مع إعلان النتيجة يوم 18 نوفمبر الجاري، يدخل الإعادة أيضًا المرشح سيد سلطان، مرشح الشعب الجمهوري، الحاصل علي ثاني أعلي الأصوات في الخصر الاولي، والكرفس الثالث في المعادلة المرشح اللواء علي أيوب، الترشح المستقل، الذي لم يفصله عن سيد سلطان سوي 2000 صوت، اما المرشح الرابع فهو مرشح حزب الحبهة محمد ربيع العمدة، وهو أحد الوجوه الجديدة، والمرشح الخامس هو محمد فؤاد زغلول، الترشح المستقل، والمرشح السادس هو احمد جابر المرشح المستقل.

ففي هذه الدائرة التي تضم مدينة ومركز الفيوم، الحسبة معقدة الي حد ما، خاصة وأن أنصار مرشحي التحالف، هم محترفي انتخابات ويعرفون كيف يحصلون علي الاصوات، بعيدا عن صخب السوشيال ميديا، أما المنافسون فمنهم محمد فؤاد زغلول الذي يحظي بتأييد فئة الشباب، وأحمد جابر الذي يعتمد علي حي دار الرماد مسقط رأسه، واللواء علي أيوب الذي يحظي بتأييد غير مسبوق لمرشح من خارج التحالف الوطني، رغم أنه أحد الوجوه الجديد، وجبهة الثلاثي خارج التحالف تربط بين خط تلات وخط بني صالح وأحد أهم الأحياء الشعبية في الفيوم، دار الرماد، وهذا يجعل المعركة الانتخابية في الدائرة الأولي صعبة جدا علي مرشحي التحالف الوطني، وإن كان من المتوقع أن يتفوق محمد محمود علي الجميع، وينجو من المعركة سيد سلطان، أما مرشح التحالف الثالث فهو الأقل وجودًا وقد يكون الثالث هو اللواء علي أيوب المرشح المستقل.

دائرة مركز إطسا

أما دائرة مركز إطسا فقد أشار الحصر الأولي للأصوات عن وجود إعادة بين كل من ياسر سلومة مرشح التحالف، ومصطفى البنا المرشح المستقل ذو الخلفية السلفية، وأكرم شعت مرشح التحالف، وحسام خليل المرشح المستقل، ويبدو أن التحالف في هذه الدائرة سيحظي في الإعادة بالمقعدين، لعدة أسباب أهمها أن المرشح ياسر سلومة من ذوي الخبرة في إدارة العملية الانتخابية لخوض التجربة أكثر من مرة، والمرشح الآخر اكرم شعت يعتمد في المقام الأول على أصوات قريته بالإضافة إلى أصوات بعض المرشحين الذين لم يخالفهم الحظ في الجولة الأولى، أما مصطفى البنا المرشح المستقل ذو الخلفية السلفية، فإنه يعتمد في المقام الأول علي قرية منية الحيط وهي أكبر قرى مصر على الإطلاق في عدد السكان وعدد الاصوات، وان كان التحضير لها كثيفا فقد يعبر علي حساب أكرم شعت.

كما يعتمد المرشح الرابع حسام خليل على خدماته لأهالي المركز من خلال موقعه كمدير لمستشفى إطسا المركزي، كما أنه يحظى بتأييد قطاع كبير من الشباب وحظه في عبور المرحلة ضئيل إلى حد ما.

دائرة مركزي طامية وسنورس

أما دائرة مركزي طامية وسنورس، فيشير الحصر الأولي للأصوات الي إجراء الإعادة بين كل من، اللواء طه عبدالتواب، مرشح التحالف، وحماده سليمان مرشح حزب النور، ومنجود الهواري مرشح التحالف، وحازم فايد المرشح المستقل، وطاهر عبدالعليم زكريا، المرشح المستقل، وحمد دكم، مرشح التحالف، وتشابك الأصوات في هذه الدائرة لأنها تضم مركزين يجيدان فن إدارة الانتخابات، بمركز طامية سيصوت إلى مرشحيه عبد التواب وسليمان ويدور الثالث ما بين دكم وحازم، اما سنورس فيصوتون لمرشحيهم الهواري وزكريا ويدور الثالث بين عبد التواب ودكم، ومن المرجح أن تكون المقاعد الثلاث من نصيب اللواء طه عبد التواب مرشح التحالف، ومنجود الهواري مرشح التحالف وحمادة سليمان مرشح النور.

دائرة مركزي أبشواي ويوسف الصديق

أما دائرة مركزي أبشواي ويوسف الصديق، فقد حجب رئيس اللجنة العامة اعلان الحصر الأولي للاصوات، بعد أن طعن المرشح مصطفي مؤمن في حصر اصوات اللجان، بعد أن أعلن نجاح مرشحا التحالف يوسف الشاذلي، علاء العمدة، ومن المتوقع أن يتم تعديل النتيجة مع الإعلان الرسمي، ويعلن فوز يوسف الشاذلي وتجري إعادة بين العمدة ومؤمن، وأنت تم التعديل علي المقعدين فستجرى الإعادة بين كل من يوسف الشاذلي وعلاء العمدة مرشحا التحالف، ضد اللواء محمد تعيلب ومصطفي مؤمن المرشحين المستقلين، وفي هذه الحالة من المرجع أن يخسر التحالف مقعد العمد لصالح مؤمن ويكون تمثيل الدائرة الشاذلي ومؤمن.

وينتظر أهل الفيوم اليوم 18 نوفمبر للإعلان الرسمي عن من يخوضون جولة الإعادة، ومن يعبرون بسلام، وإن كانت حرب السوشيال ميديا بدأت مع آخر صوت في الجولة الأولى.

