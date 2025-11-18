وزير النقل: مصر لن تبيع موانيها القومية وأقول للمصريين اطمئنوا على قناة السويس (فيديو)

18 حجم الخط

وجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، رسالة طمأنة للمصريين بشأن قناة السويس والمواني القومية بمصر.



وأكد الفريق كامل الوزير خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" يوم الإثنين، " أن مصر لن تبيع أيا من موانيها القومية، مشيرًا على استمرار تقديم هذه المواني لخدماتها الحيوية للسفن العابرة لقناة السويس".

وقال الوزير: "لا داعي إلى القلق على مستقبل قناة السويس"، موضحًا أن المشروعات الموازية أو الممرات التجارية البديلة لن تؤثر في الدور الحيوي للقناة كممر تجاري عالمي.

وأشار إلى أن الفرق في القدرات الاستيعابية، حيث إن السفينة الواحدة يمكنها حمل 24 ألف حاوية، بينما القطارات لا تستطيع نقل أكثر من 100 حاوية.

وأكد الوزير في تصريحاته على أهمية دعم القناة وتعزيز الخدمات اللوجستية المحيطة بها.

وعن ميناء شرق بورسعيد، أكد "الوزير" أن الرئيس السيسي وجه بإنشائه مباشرة بعد انتهاء مشروع أنفاق قناة السويس، حيث توجه إلى المنطقة بنفسه لدراسة التخطيط للميناء.

وعن التحديات الهندسية الكبيرة التي واجهت المشروع، قال كامل الوزير: "اللودر غرز في الأرض ولما جبنا بلدوزر يسحبه غرز هو الآخر"، مما يدل على طبيعة الأرض الصعبة التي حالت دون بناء أرضية جديدة بالكامل لإنشاء الميناء.

وتابع: "رغم التحديات، أصبح مشروع ميناء شرق بورسعيد اليوم ثالث ميناء عالمي في تداول الحاويات بـ3.8 مليون حاوية سنويًّا".

