الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير النقل: مصر لن تبيع موانيها القومية وأقول للمصريين اطمئنوا على قناة السويس (فيديو)

الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير، فيتو
18 حجم الخط

وجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، رسالة طمأنة للمصريين بشأن قناة السويس والمواني القومية بمصر.


وأكد الفريق كامل الوزير خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" يوم الإثنين، " أن مصر لن تبيع أيا من موانيها القومية، مشيرًا على استمرار تقديم هذه المواني لخدماتها الحيوية للسفن العابرة لقناة السويس".

وقال الوزير: "لا داعي إلى القلق على مستقبل قناة السويس"، موضحًا أن المشروعات الموازية أو الممرات التجارية البديلة لن تؤثر في الدور الحيوي للقناة كممر تجاري عالمي.

وأشار إلى أن الفرق في القدرات الاستيعابية، حيث إن السفينة الواحدة يمكنها حمل 24 ألف حاوية، بينما القطارات لا تستطيع نقل أكثر من 100 حاوية.

وأكد الوزير في تصريحاته على أهمية دعم القناة وتعزيز الخدمات اللوجستية المحيطة بها.

وعن ميناء شرق بورسعيد، أكد "الوزير" أن الرئيس السيسي وجه بإنشائه مباشرة بعد انتهاء مشروع أنفاق قناة السويس، حيث توجه إلى المنطقة بنفسه لدراسة التخطيط للميناء.

وعن التحديات الهندسية الكبيرة التي واجهت المشروع، قال كامل الوزير: "اللودر غرز في الأرض ولما جبنا بلدوزر يسحبه غرز هو الآخر"، مما يدل على طبيعة الأرض الصعبة التي حالت دون بناء أرضية جديدة بالكامل لإنشاء الميناء.

وتابع: "رغم التحديات، أصبح مشروع ميناء شرق بورسعيد اليوم ثالث ميناء عالمي في تداول الحاويات بـ3.8 مليون حاوية سنويًّا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كامل الوزير قناة السويس الموانئ القومية بمصر مستقبل قناة السويس ممر تجاري عالمي الخدمات اللوجستية الرئيس السيسي ميناء شرق بورسعيد

الأكثر قراءة

بولندا تفوز على مالطا 3-2 وتصعد لملحق كأس العالم

بداية ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

محمد سليم مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر: ما يميز هذه الانتخابات اتساع مساحة التنسيق بين الأحزاب

أول تعليق أمريكي على رفض حماس قرار مجلس الأمن بشأن غزة

فور تلقيه إشارة، مادورو يبدي استعداده للتحدث مع ترامب "وجها لوجه"

دون مساعدات مالية، صندوق النقد الدولي يطلق "برنامج تعاون مكثفا" مع سوريا

كيف تفاعلت أحزاب المعارضة مع بيان الرئيس حول انتهاكات الانتخابات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية