مذهل وانتظروا إعلانات مثيرة قريبا، أول تعليق من ترامب على تمرير خطته حول غزة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تصويت مجلس الأمن على خطته بشأن غزة، بـ"المذهل"، بعد أن أقر تشكيل مجلس السلام، معتبرًا القرار "أحد أكبر التوافقات في تاريخ الأمم المتحدة".

وأعلن ترامب أنه "سيتم الكشف عن أعضاء مجلس السلام والعديد من الإعلانات المثيرة الأخرى في الأسابيع المقبلة".

وقال الرئيس الأمريكي على منصته "تروث سوشيال"، "أهنئ العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قبل لحظات فقط، والذي أقر وأيد مجلس السلام، الذي سأرأسه، والذي يضم أقوى القادة وأكثرهم احترامًا في جميع أنحاء العالم".



وأردف، "سيُسجل هذا باعتباره أحد أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهي لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية!".



وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره "للأمم المتحدة، وجميع الدول في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والجزائر والدنمارك واليونان وغيانا وكوريا الجنوبية وباكستان وبنما وسيراليون وسلوفينيا والصومال".

وتابع، "شكرًا أيضًا للدول التي لم تكن في هذه اللجنة، ولكنها دعمت بقوة الجهد، بما في ذلك قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وتركيا والأردن".



وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر، الإثنين، مشروع القرار الأمريكي المؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة بعد تأييد 13 دولة.

وحصل المشروع على تصويت 13 عضوًا في مجلس الأمن لصالح القرار الأمريكي، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ووصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز القرار بأنه "تاريخي وبناء"، مشيرًا إلى أن قوة الاستقرار الدولية ستضمن نزع سلاح حركة حماس.

وأضاف المندوب الأمريكي أن البنك الدولي سيدعم التنمية بغزة، لافتًا إلى أن "قرار اليوم هو البداية لغزة مستقرة بعيدا عن الإرهاب"، وفق قوله.

