موضوع بيراوده منذ 3 أيام، كامل الوزير يكشف كواليس ما قبل بيان السيسي بشأن الانتخابات (فيديو)

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، كواليس بيان الرئيس السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب “المرحلة الأولى” وتوجيهه للهيئة الوطنية للانتخابات، بضرورة اتخاذ كافة من يلزم من شأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، بعد زيادة الاعتراضات على نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب.

وقال الفريق كامل الوزير، إن الرئيس السيسي اتكلم معانا أمس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بأنه لا مانع لديه من إلغاء كافة الانتخابات أو إعادتها وده موضوع بيراوده منذ يومين أو ثلاثة أيام".

وأضاف: "الرئيس السيسي قال نصًّا إذا كانت الانتخابات مش معبرة على إرادة المواطن المصري ومش هتفرز مجلس نواب شرعي وغير مطعون فيه وتقود البلد العملية التشريعية بنزاهة وكفاءة في الفترة القادمة، أنا معنديش مانع من إلغاء الانتخابات أو إعادتها".

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر":" الرئيس مطلع على كل التقارير والسوشيال ميديا ويشوف كل الجرائد ومش عايش في معزل عن الشعب والناس وده تتوقعه من فخامة الرئيس باستمرار ودائمًا بينحاز إلى الشفافية والصراحة والمكاشفة، بصرف النظر عن انشغاله خاصة السياسة الخارجية والموضوعات حوالينا ملتهبة سواء غزة والسودان وغيره وعيره".

وأردف: “الرئيس بيفكر دائمًا في مصلحة شعبه وعايز يكون عندنا أحسن برلمان وأحسن اختيار ولا نقل بأي حال على الديمقراطيات الكبيرة في كل الدنيا”.

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إلغاء الانتخابات في حالة تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية قائلًا: “لا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا”.

كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفق قانون إنشائها”.

وأضاف الرئيس السيسي: “أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا”.

